Der kunne næppe være to dage så forskellige, som de seneste har været for FCKs nyslåede guldtræner Jacob Neestrup.

For da B.T. tirsdag fanger ham over telefonen i solen på Frederiksberg, byder hans dag på alt andet end nervøsitet, høj puls, euforiske jubelscener på en rasteplads i Jylland og øl i lange baner i København.

Nej, tirsdag morgen har han set sin datter køre på cykel for første gang, han har afleveret hende i børnehaven og guld-bajerne er byttet ud med kaffe og morgenmad på café med konen.

Det er under 24 timer siden, at hans karrieres første helt store mål blev indfriet: Vind det danske mesterskab med hjerteklubben FC København - og med dét blev et kæmpe pres fjernet fra den blot 35-årige træners skuldre.

»Det har fyldt virkelig meget for mig. Selv om jeg har følt mig klar til udfordringen, så har jeg et eller andet sted gerne ville overbevise andre om, at jeg godt kunne.«

»Presset har også været større i og med, at jeg så gerne har villet lykkes her i FCK. Der er ikke andre steder, jeg hellere ville lykkes.«

»Så, ja, nu kan jeg puste ud. Roen har indfundet sig i dag, og det er dejligt. Jeg har gået rundt med en stor lettelse. En stor lettelse over, at jeg ikke skal sidde og spekulere over stillingen og tænke 'hvad nu hvis' og 'hvad nu hvis',« fortæller Jacob Neestrup til B.T. og tøver ikke med at sige, at han i de seneste uger har været gennem noget af det sportsligt største pres, han har følt i karrieren.

Derfor har Neestrup nærmest svævet gennem gaderne på Vesterbro og Frederiksberg tirsdag.

FC København-træner Jacob Neestrup kunne for nylig fejre pokaltitlen i Parken - og mandag tog han så The Double i sin første sæson som FCK-træner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere FC København-træner Jacob Neestrup kunne for nylig fejre pokaltitlen i Parken - og mandag tog han så The Double i sin første sæson som FCK-træner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det har været en dejlig dag. Jeg har set mange i FCK-trøjer, der er flere, der har hilst og det viser bare, hvor meget det her betyder for FCKere. Det gør mig endnu mere glad,« siger Neestrup med en ru stemme, der vidner om en aften med masser af jubel og våde varer - uden tømmermændene dog har slået FCK-cheftræneren ud.

For han er høj på lettelsen over at være lykkedes.

Høj over at få en resultatmæssig perfekt start som FCK-træner, efter flere kritiserede udpegelsen af den 34-årige træner i efteråret.

»Indtil videre er jeg mere lettet end glad, men det ændrer sig nok, når dagene går. Det her giver noget arbejdsro hen mod en ny sæson, og det giver et momentum, vi kan bygge videre på, for en god start er vigtig for alle - uanset om man er træner eller spiller.«

Og når Neestrup ser tilbage på sine første bedrifter i FCK, der også kastede en pokaltitel af sig, så er der én ting, der særligt gør træneren stolt.

»Det har til tider føltes ekstremt svært, fordi vi ikke har måttet fejle, før de andre i guldkampen, og vi har sat os selv så meget på spil i forhold til at leve op til vores udmeldinger.«

»Det har vi hele tiden stået på mål for, og jeg er stolt over, hvordan spillerne har arbejdet i det,« siger Neestrup og uddyber efter en sæson med et væld af skader og karantæner:

»Vi har været en fodboldklub med stort f og et hold med et stort h. Fansene har givet os en utrolig opbakning, og vi har også fået et velment spark bagi af dem.«

»Vi har unge spillere, der er kommet ind. Vi har spillere, der har været væk fra holdet, som har leveret brandkampe, når der var brug for dem, og vores skadede spillere har bakket op.«

»Så jeg bilder mig selv ind, at vi står øverst på skamlen til sidst, fordi klubberne og holdet har stået sammen i en meget, meget svær periode.«

FC København snitter i Superligaen 2,19 i point per kamp under Neestrups ledelse - og selv om der er fri for FCKerne tirsdag og onsdag, så skal det snit hæves søndag, når Randers FC kigger forbi til den sidste kamp i sæsonen.

»Først skal vi levere en ordentlig præstation, som det sidste arbejde i sæsonen, og så er der mulighed for at se fremad sammen med 'PC' og spillerne.«

Efter sommer venter endnu en kvalifikation til Champions League, hvor Neestrup og FCK i efteråret fik tre point i gruppespillet.