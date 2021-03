En økonomisk lussing har ramt tusindvis af danske Superliga-fans midt i en tid, hvor de er tvunget til at følge deres hold foran tv'et.

Tirsdag modtog adskillige Viaplay-kunder en besked, hvor det stod sort på hvidt: En ordentlig prisstigning er på vej, hvis man abonnerer på enten Viaplay Sport eller Viaplay Total.

»Prisen på dit valgte abonnement Viaplay Sport vil stige fra 309 kroner til 419 kroner om måneden. Ændringen træder i kraft fra din første betaling efter 31. marts 2021,« lød det blandt andet.

Det har fået et efterspil præget af raseri, irritation og manglende forståelse fra et hav af brugere, der vil se Superliga-fodbold.

Streamingtjenesten Viaplay sætter prisen op. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Streamingtjenesten Viaplay sætter prisen op. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi anerkender, at vi hæver priserne væsentligt, men meget er sket, siden vi justerede prisen sidst,« lyder det fra Mette Barnes, der er Head of PR & Communications for Nordic Entertainment Group (NENT), i en mail til B.T.

NENT – som blandt andet ejer TV3+ og TV3 Sport-kanalerne – ønsker ikke at besvare B.T.s spørgsmål i sagen. I stedet har virksomheden sendt samme generiske mail, som man tirsdag også sendte til andre medier.

»For fortsat at kunne udvikle og tilbyde eksklusivt premium-indhold justerer vi nu til, så prisen stemmer overens med udbuddet. Vi har fortsat en ambition om at sikre det stærkeste nordiske indhold samt de bedste premium-sportsrettigheder, og vi håber og tror, at vores kunder fortsat vil blive hos os,« lyder det videre.

I faktaboksen kan du se, hvilke spørgsmål B.T. gerne ville have stillet NENT i et interview.

Det ville B.T. gerne have spurgt om Det har ikke været muligt at få et interview NENT, der i stedet en forklarer beslutningen i en kort mail.



B.T. har givet Mette Barnes, der er Head of PR & Communications for Nent Group, muligheden for at svare på kritikken fra danske fodboldfans, men hun henviser i stedet til det korte svar i mailen.



Det ville B.T. gerne have spurgt hende om: Hvorfor stiger abonnementet for Viaplay Sport?

Hvad er det helt præcist, I kommer til at tilbyde nu, men som I ikke gjorde for eksempelvis en uge siden?

Den her prisstigning betyder vel flere penge til klubberne og færre penge til fansene. Er det ikke en helt skæv fordeling, især når man tænker på, hvilken situation fansene befinder sig i lige nu, hvor de kun kan se kampe i fjernsynet, mens de blandt andet køber støttebilletter?

Hvad tænker I om, at der er så mange af jeres forbrugere, der er ekstremt utilfredse over det her?

Får det jer til at genoverveje beslutningen?

Har I noget overblik over, hvor mange abonnenter der har afmeldt sig siden i udmeldingen? Helt konkret kommer begge pakker til at koste 110 kroner mere, og det er en prisstigning på omkring en tredjedel af den oprindelige pris.

Sidst i december meldte man ellers ud i Ekstra Bladet, at man havde nået smertegrænsen i forhold til at hæve priserne, og mange hæfter sig ved netop den to måneder gamle udmelding.

Mette Barnes mener dog, at citaterne til Ekstra Bladet er taget ud af kontekst og ikke har noget med Viaplays nuværende prisjustering at gøre.

Prisstigningen på Viaplay-abonnementerne er i sidste ende en del af stort økonomisk økosystem, der blandt meget andet handler om tv-rettighederne til at sende Superliga-fodbold .

Årligt sender NENT i omegnen af en kvart milliard kroner i lommerne på Superliga-klubberne, mens det er fansene, der i sidste ende skal betale for gildet.

En regning, der nu bliver endnu større, hvis man ønsker at se fodbold hos Viaplay.

Spørger man bestyrelsesformand i Danske Fodbold Fans, Christian Rothmann, er udviklingen et stort problem.

»Jeg synes, at det er ærgerligt, at Superligaen bliver mindre tilgængelig. Med denne her prisstigning tror jeg desværre, at mange vil fravælge Viaplay. Det er en skam,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Det her er ikke verdens bedste timing. Med et år uden fodbold på stadion har afstanden aldrig været større, og de mindre inkarnerede fodboldfans bliver måske skubbet endnu længere væk.«

På baggrund af de mange utilfredse Superliga-fans og pengestrømmen fra fansene via NENT til Superliga-klubberne, ville B.T. gerne have forholdt nogle af de bedst tjenende klubber kritikken.

Men hverken FC København, Brøndby IF, AGF eller FC Midtjylland ønsker at kommentere på Viaplays prisstigning samt de økonomiske bivirkninger for klubbernes egne fans.

Flere af klubberne henviser i stedet til Divisionsforeningen, men også her er det så godt som umuligt at få en kommentar til sagen.

Direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen. Foto: Liselotte Sabroe

»Det har vi ingen kommentarer til. Det er andres forretning,« siger direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, til B.T.

Men det er jo jeres produkt, der kommer til at lide under det her, hvis flere Superliga-fans begynder at afmelde deres abonnement?

»Superligaen er den mest tilgængelige nationale liga i Europa, og det er vi glade for.«

Så I mener ikke, at man straffer fansene ved at sætte prisen på abonnementer op?

»Jeg har ingen kommentarer til det.«

NENT deler rettighederne til Superligaen med Discovery. Her koster sportspakken 149 kroner om måneden, så man altså skal af med 458 kroner månedligt for at have adgang til alle Superligakampe. Det er, indtil prisstigningen træder i kraft 31. marts.

Herefter stiger den til minimum 568 kroner.