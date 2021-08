FC København spillede en vigtig Superliga-kamp søndag mod Sønderjyske, men det var ikke kun kampen, der fyldte noget i Parken.

Især for Jonas Wind og Mohamed Daramy var der også tanker til den tidligere holdkammerat i klubben Ahmed Daghim, der lørdag kollapsede under opvarmningen i 2. divisionskampen mellem FA 2000 og Kolding IF.

Wind og Daramy var duoen bag det ene mål i 2-0-sejren over Sønderjyske, og efter scoringen trak de op i spillertrøjerne, hvor der blev vist medfølende ord med Ahmed Daghim.

»Da vi fandt ud af det i går, fik vi et chok. Folk skrev rundt, og Jacob Neestrup (assistenttræner i FCK, red.) ringede til mig og spurgte, hvad der var sket, og om jeg havde hørt det,« siger Mohamed Daramy og tilføjer:

Daramy og Wind hylede Ahmed Daghim, som blev kaldt Agger i FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Daramy og Wind hylede Ahmed Daghim, som blev kaldt Agger i FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man går jo helt i chok, når man hører sådan noget. Det sker for rigtig mange i øjeblikket, og det kan ske lige pludselig. Det er en af mine tætte venner og en, der har været her i klubben i nærmest hele ungdommen. Han har været med mig nærmest hele vejen, så det betød rigtig meget for mig at kunne hylde ham i Parken,« lyder det fra FCK-helten.

Han har udover kampene også meget andet i hovedet i øjeblikket, fordi FCK og Ajax er enige om en handel af ham, men Mohamed Daramy har fundet tid til at finde ud af status på sin ven.

»Jeg har ikke snakket med ham, men jeg har snakket med hans far og lillebror, og de siger, at han har det bedre nu.«

Kampen mellem FA 2000 og Kolding IF blev udsat grundet kollapset.