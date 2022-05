Da røgen knap havde lagt sig på Vestegnen, havde FC Midtjylland allerede skudt sig hul i mesterskabskampen. 100-minutters-dramaet i Aalborg sluttede 1-2.

Blot halvandet minut skulle der gå før gæsterne havde scoret mod AaB og mindsket afstanden til FCK til ét point. Inden der var spillet ti minutter havde Joel Andersson øget Chilufyas åbningsmål til det dobbelte – og så var det svært for AaB.

Hjemmeholdet forsøgte ellers ihærdigt og kan trods nederlaget stadig nå bronzemedaljerne, de for få kampe siden var favoritter til. Men med både Silkeborg og AaBs egen form, er medaljehåbet efterhånden strandet samme sted som spækhuggeren i Limfjorden.

Herunder kan du læse B.T.s dom over AaB-FCM:

Hulu-bulu, Iver, Iver; hvor er du? Lars Friis har i skadede Magnus Christensen og Pedros fravær rykket Iver Fossum længere tilbage på banen. Og selvom det har været godt at have den boldsikre og bevægelige normand meget med i spillet, så klædte det også Ivrige Iver, da han blev flyttet længere frem i anden halvleg af søndagens kamp. Den normalt målfarlige 8'er kom ENDELIG på tavlen.

Karakter: 5

Der lignede vibrator i buksen og bly i støvlerne, men det var også feje hold for Anders Hagelskjær, når han skulle løbe om kap med Chilufya og Isaksen. I hvert fald fortsatte Anders Hagelskjær de sidste kampes usikre spil. Det tidligere FCM-talent havde sammen med Mathias Ross, der så rødt sidst mod Ulvene, svære odds, når AaB skulle jagte og dermed gav FCMs raketter plads.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

AaB 3-4-3:

Jacob Rinne 4

Daniel Granli 4 (UD: .46.)

Mathias Ross 2

Anders Hagelskjær 2

Kristoffer Pallesen 2 (UD: 79.)

Malthe Højholt 3

Iver Fossum 5

Gudmundur Thórarinsson 3 (UD: 79.)

Louka Prip 3

Lucas Andersen 3 (UD: 61.)

Milan Makaric 3 (UD: 61.)

----

Oliver Ross 4 (IND: 46.)

Kasper Kusk 4 (IND: 61.)

Kasper Høgh 2 (IND: 61.)

Casper Gedsted UB (IND: 79.)

Jakob Ahlman UB (IND: 79.)

FCM 3-4-3:

David Ousted 3

Henrik Dalsgaard 3

Daniel Høegh 3

Mads Døhr Thychosen 5

Joel Andersson 4

Max Meyer 2 (UD: 56).

Raphael Onyedika 3

Nikolas Dyhr UB (UD: 17.)

Edward Chilufya 4 (UD: 56.)

Anders Dreyer 4 (UD: 79.)

Gustav Isaksen 3 (UD: 79.)

-----

Juninho 3 (IND: 17.)

Charles 3 (IND: 56.)

Evander 3 (IND: 56.)

Victor Lind UB (IND: 79.)

Brumado UB (IND: 79.)

AaB havde inden kampen ikke scoret i fire (!) år mod FCM, og det lykkedes heller ikke den serbiske hardhitter, Milan Makaric søndag. Til gengæld høvlede han Daniel Høgh ned kort efter han var frustreret over et manglende straffespark. Det hårde frispark medførte taktfast sang fra fansene, og serberen kvitterede med bank på AaB-logoet og highfives til Vesttribunen. Smuk symbiose og lækkert lir.

Nogen gange bliver der råbt ‘SKYYYYD’ så snart visse spillere er over midten. Og nogen (som Ronnie Scwharz) lytter. Men Mathias Ross, den duelstærke AaB-stopper er mest med for at stå i vejen. Derfor var der heller ikke mange opfodringer til langskud fra 35 meter efter en halv time. Det sked han højt og helligt på og smadrede kuglen på indersiden af stangen. Smask!



Hvor har AaBs madmor gemt Erik Hamréns havregrødsopskrift? Lars Friis leder i hvert fald efter den. Efter en forrygende start er gassen gået af AaB-ballonen – pointmæssigt, for i store perioder leverede hjemmeholdet fint spil, akkurat som i de seneste nederlag. Men når man lader modstanderen score efter et minut to kampe i træk, så bliver det svært – med eller uden havregrød i tanken.