'Nå, kom så med det.'

Det – kombineret med en dyb indånding – var Jesper Sørensens ord, inden han søndag aften lod spørgsmålene hagle ned over sig efter Brøndbys pinlige 0-4-hjemmenederlag til Randers søndag.

Og det første åbenlyse spørgsmål var selvfølgelig, hvad der dog gik galt for Brøndby, der på anden gang på to uger blev udspillet på eget græs.

»Det ville jeg rigtig gerne kunne svare på. Men det kan jeg ikke. Jeg kan konstatere, at vi spiller en helt usammenhængende kamp og leverer en forfærdelig præstation fra ende til anden. Og hvis jeg vidste hvorfor, så havde jeg gjort noget andet.«

»Jeg er chokeret over, at vi ikke ligner et hold. Det noterer jeg mig.«

Er du allerede en presset mand i Brøndby?

»Det ved jeg ikke. Det vil jeg slet ikke gå ind i. Det må andre svare på. Men det er da klart, at klubben og jeg selv har andre ambitioner end det her.«

Hvad siger du til spillerne efter kampen?

»At vi er nødt til at acceptere, hvad vi er. Vi er nødt til at acceptere vores handlinger, og vi skal selvfølgelig alle kigge på os selv. Jeg vil starte med at se på mig selv – det nemmeste sted at kigge. Og så skal vi gøre alt for at arbejde os ud af det.«

Hvilket indtryk gør det på dig, at fansene allerede i første halvleg begynder at buhe holdet ud?

»Det må de jo komme med. Vi leverer noget, der er helt forfærdeligt, og derfor synes jeg, at det er fair nok, at stadion er efter spillerne og mig. Sådan må det være?«

I skal møde FC København i Parken om en uge. Er du bekymret for den kamp – eller kommer den på et godt tidspunkt, for I kan jo kun overraske?

»Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Det er en kamp, vi skal være godt forberedte til. I dag er det svært for os at være optimistiske. I morgen er det måske lidt bedre, og om et par dage skal vi være klar til at tro på, at vi gøre noget godt inde i Parken,« understregede Brøndbys cheftræner, inden han daffede tilbage til det skuffede omklædningsrum.