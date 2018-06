Du skal ikke forlade dig på dine såkaldte AMH-værdier, hvis du overvejer at vente med at få børn, ind til du finder drømmemanden, eller karrieren er faldet på plads. De kan nemlig kun fortælle dig om mængden af dine æg, men ikke kvaliteten af dem, viser ny dansk forskning.

Forskeren bag, lægestuderende Anne-Sofie Korsholm, mener værdien er relevant at se nærmere på, fordi flere og flere kvinder får børn i en sen alder.

»Det kunne jo være rart, hvis vi på en eller anden måde kunne rådgive kvinder, om hvorvidt de bør gå i gang med at blive gravide, men ind til videre er alder den bedste markør, vi har,« siger hun og understreger, at kvindens fertilitet falder støt, fra hun er 25 år.

I studiet har Anne-Sofie Korsholm, der er tilknyttet Rigshospitalet, undersøgt 260 kvinder i alderen 25-42 år over to år, der både havde lave og høje AMH-værdier. Og konklusionen er klar: AMH siger meget lidt om, hvad en kvindes chance er for at blive gravid på naturlig vis.

»AMH er en dårlig markør til at sige noget om, hvem der opnår graviditet, og hvor lang tid det kommer til at tage. Men fordi man har fundet ud af, at AMH kan sige noget om, hvor mange æg vi har, så er der også mange kvinder, der tror, at det siger noget om, om de let kan blive gravide. Men som læger mangler vi en måleenhed, der kan sige noget om æggenes kvalitet,« siger hun.

Synes du, at danske kvinder får børn for sent?

AMH er dog ikke en fuldstændig ubrugelig værdi – studiet viste således også, at en høj AMH (det vil sige værdier over 33 pmol/L) i kombination med en regelmæssig menstruationscyklus muligvis giver en bedre chance for graviditet. Derimod kan høj AMH alene kan være tegn på PCO, en hormonel forstyrrelse hos kvinder, der kan gøre det svært at få børn på naturlig vis. Derfor er det vigtigt, at kvinderne samtidigt har regelmæssig cyklus.

Forskeren anbefaler, at man ikke venter for længe til at få børn frem for at forlade sig på eventuelle høje AMH-værdier:

»Det er et stigende problem, at vi i højere grad benytter os af fertilitetshjælp. Der er ingen tvivl om, at hvis man kommer i gang i tyverne, så er man bedre stillet, end hvis man kommer i gang i slutningen af trediverne med at forsøge at få børn. Og det er jo ærgerligt, hvis man ikke får de børn, man kunne have ønsket sig,« siger hun.

Anne-Sofie Korsholm kan ikke sige noget om, hvor hurtigt AMH falder for den enkelte kvinde.

»Men hvis en kvinde har ekstrem lav AMH, så vil man som læge typisk sige, at det er en god ide at komme i gang med at få nogle børn, da det kan være et tegn på, at æggestokfunktionen er aftagende, så hun kan få problemer indenfor nogle år,« siger Anne Sofie Korsholm, der dog fortæller, at det ikke er umuligt at blive gravid med lav AMH.

F.eks. viste studiet, at kvinder med en ekstremt lav AMH værdi ned til 1.2 pmol/L kunne blive gravide på naturlig vis.

Når lægerne i det hele taget måler AMH hos kvinder, skyldes det, at værdierne kan bruges af lægerne forbindelse med fertilitetsbehandling. Værdien kan således hjælpe med at forudsige, hvor mange æg der ca. kan blive udtaget ved reagensglasbehandling (IVF) og til en vis grad også, hvor store chancerne er for at opnå graviditet.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder i Danmark er godt 29 år. Ca. otte procent af en fødselsårgang kommer i dag til verden ved hjælp fertilitetsbehandling.