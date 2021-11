Prinsesse Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein stopper som landstræner på det danske dressurlandshold.

Det skriver Dansk Ride Forbund i en meddelelse onsdag aften.

»Nyt elite-setup på vej i seniordressuren – farvel til Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein. Med under tre år til OL i Paris stilles der nu ekstra skarpt på optimering af elite-setuppet inden for seniordressuren.«

»Det indebærer, at DRF fra årsskiftet erstatter den nuværende landstrænerrolle med et ekspertteam af anerkendte profiler inden for international topdressur.«

Nanna Skodborg Merrald på Zack og landstræner Prinsesse Nathalie følger med under individuelfinalen i dressur til OL i Tokyo, onsdag den 28 juli 2021.

Prinsesse Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein stod i spidsen for det danske dressurlandshold i Tokyo tidligere på året, hvor det eksempelvis blev til en fjerdeplads i holdkonkurrencen ved OL.

Og så kunne hun se landsholdet tage en bronzemedalje ved EM tilbage i september.

Dansk Ride Forbund skriver videre i meddelelsen, at de håbede på at fortsætte samarbejdet med den nu tidligere landstræner.

»Ændringen betyder konkret, at Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein fratræder sin nuværende stilling pr. dags dato efter lidt over fire år på posten. Det var DRF's ønske at fortsætte samarbejdet med landstræneren ved i stedet at tilknytte hende som en gennemgående firgur i det nye ekspertteam.«

»Men det tilbud har landstræneren desværre valgt at takke nej til.«

Dansk Ride Forbund skriver afsluttende, at prinsesse Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein har gjort et fantastisk stykke arbejde. Og organisationen understreger, at de respekterer hendes valg.