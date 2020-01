Kento Momota kommer først tilbage på banen i marts, efter at han har været involveret i en bilulykke.

Verdensranglistens nummer et i badminton - Kento Momota - forventes at være ude i to måneder, efter at han mandag morgen var involveret i en bilulykke.

Det skriver det internationale nyhedsbureau AFP.

Bilulykken fandt sted nær Kuala Lumpur i Malaysia, få timer efter at den japanske badmintonstjerne havde vundet finalen i Malaysia Masters over danske Viktor Axelsen.

Momota var sammen med tre andre personer fra badmintonverdenen - en assistenttræner, en fysioterapeut og en badminton-official - passagerer i en bil, der påkørte en lastbil bagfra kort før daggry.

Føreren af bilen - en 24-årig mand fra Malaysia - omkom i ulykken, der skete på en motorvej.

25-årige Momota pådrog sig i ulykken skræmmer i ansigtet og mærker over hele kroppen, det fortæller den japanske badmintonchef Kinji Zeniya ifølge AFP.

Momota har været indlagt på et hospital, siden ulykken fandt sted.

Zeniya fortæller ifølge nyhedsbureauet, at Momota onsdag vil vende retur til Japan, hvor han vil modtage behandling og gennemgå yderligere undersøgelser.

- Sårene vil hele, men hvad vil der ske med skrammerne? Jeg ved, at skader fra bilulykker kan dukke op over tid, siger Zeniya ifølge AFP.

Han fortæller, at Momota trods ulykken stræber mod at ville deltage ved All England, der begynder den 11. marts.

Momota havde et fantastisk 2019, da han satte rekord med 11 turneringssejre. Deriblandt VM, All England og det asiatiske mesterskab.

Momota har indledt 2020 på samme suveræne vis. Søndagens finale i Malaysia Masters, 2020-sæsonens første større turnering, vandt han 24-22, 21-11 over Viktor Axelsen.

Dermed tog den japanske verdensetter sin 14. sejr i 15 indbyrdes opgør mod danskeren.

/ritzau/