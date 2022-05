Striden mellem to entrprænører i Aalborg har raset længe.

I det ene ringhjørne står Martin Nielsen og hans firma Spritten A/S og overfor står den nordjyske byggematador A. Enggaard.

Nu er der så blevet tilføjet et nyt kapitel til fortællingen.

A. Enggaard, der drives af rigmandsfamilien Enggaard, har nemlig fået ophævet tilladelsen til et kystbeskyttelsesprojekt i området omkring byggegrunden ved Spritten i Aalborg.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort.

Det var Martin Nielsen, der havde indberettet klagen til nævnet.

Han var utilfreds med, at Aalborg Kommune har givet tilladelse til, at A. Enggaard kunne etablere kystbeskyttelsen, uden at han som part var blevet hørt i sagen.

En manøvre, der ville få konsekvenser for Martin Nielsens opførelse af nye liebhaverlejligheder på den gamle spritfabrikgrund, idet de ikke vil kunne opføres i samme størrelse som planlagt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet begrunder afgørelsen med, at der i kommunens godkendelse af A. Enggaards byggeplaner ikke er blevet foretaget en høring af Spritten.

Derfor skal sagen nu genbehandles.

»Vi tager naturligvis afgørelsen til efterretning, og vi vil nu overveje, hvad der videre skal ske i sagen. Men én ting er sikkert – det ligger mig meget på sinde, at vi har en høj grad af åbenhed i forhold til de afgørelser, vi træffer som myndighed,« siger Jan Nymark Thaysen (V), der er rådmand for kommunens by- og landskabsforvaltning.

Martin Nielsen er selvsagt tilfreds med at have fået medhold i sin klage, men forudser, at det ikke slutter her.

»Vi er jo glade, men vi smiler det ene øjeblik og græder det andet. For selvom vi har fået medhold i sagen her, så giver det mere arbejde til os. Og vi er ikke klar over, om vi er kommet til bunds endnu, eller om der ligger andre lignende sager og venter,« siger han til TV 2 Nord.

Martin Nielsen har tidligere været ude i en heftig kritik af kommunens håndtering af lignende sager, hvor han mener, at A. Enggaard får særbehandling.

»De, der betaler mest til kommunen, i en – i anførselstegn – 'frivillig' aftale, får mest værdi i forhold til både byggeretter, dispensationer, hurtige lokalplaner og meget mere. I A. Enggaards tilfælde meget mere i værdi end det, de betaler i udbygningsaftalen. I min verden ligner det korruption,« sagde han i november til B.T.

Bare en måned senere kom det frem, at Aalborg Kommune har ageret ulovligt i forbindelse med en række sager om udbygningsaftaler.