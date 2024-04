Store bededag er en saga blot, men ét sted i Danmark eksisterer den afskaffede helligdag stadig.

På Samsø kæmper de erhvervsdrivende nemlig for at bevare helligdagen, skriver TV 2 Østjylland.

Det har ramt det lille ø-samfund hårdt, at regeringen valgte at sløjfe fridagen.

Der er nemlig stor økonomisk forskel på en almindelig weekend og en helligdagsweekend. Et sted mellem to og tre millioner kroner faktisk, skriver tv-stationen.

Derfor forsøger Samsø nu at lokke turister til øen på det, der før var store bededag.

Det sker med en lang række begivenheder og gratis færgebilletter.

»Vi vil gøre det ekstra attraktivt for folk alligevel at holde fri og rejse herover, for det er katastrofalt for et lille øsamfund som vores, hvis vi mister de her indtægter,« siger formand for Samsø Turist- og Handelsstandsforening, Michael Svinth til TV 2 Østjylland.

Sammen med Visit Samsø, Samsø Rederi og Samsølinjen har Turist- og Handelsstandsforeningen skabt en kampagne for at få folk til øen i bededagsferien, som samsingerne holder fast i at kalde dagene.

Det drejer sig blandt andet om koncerter, guidede busture for en 50er, gratis morgenbrød, kunstudstillinger og byvandringer.

Du kan læse mere om store bededag på Samsø her.