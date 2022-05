Torsdag kunne B.T. løfte sløret for en række detaljer i den uhyggelige plejehjemssag, hvor en kvindelig medarbejder på Plejecenter Tirsedalen i Randers er sigtet for et drab og tre forsøg på manddrab.

Blandt andet kom det frem, at de fire ofre har fået medicinen Baclofen, Mirtazapin og Diazapam. Nogle af dem har fået flere af stofferne, andre har kun fået et enkelt. Et af stofferne har tidligere været brugt til drabsforsøg.

Særligt Baclofen kan være et dødeligt stof, forklarer tidligere retsmediciner og statsobducent Jørgen Lange Thomsen.

»Hvis man giver for meget, så kan man dø af det. Så bliver man bevidstløst og dør,« fortæller han og uddyber:

»Det er et medicin, der typisk bruges til spastiske lammelser, da det løsner leddene. Men der skal ikke så forfærdeligt meget til, før man dør af det.«

Stoffet er det samme, som den 66-årige Renate Christa Bach i 2018 gav i kager og desserter til sin mand, mens han var indlagt.

Hun blev i 2020 dømt skyldig for 14 drabsforsøg mod sin mand ved at give det stærke medicin.

Kim Dalhoff, der er lektor i klinisk farmakologi og dermed ekspert i forgiftninger, forklarer, der er en grund til, stoffet bruges til forgiftninger. Medicinen er nemlig udbredt i befolkningen og derfor ret nem at få fat i.

»Al medicin er farligt, hvis man overdoserer sig med det. Så er der noget, der er mere farligt end andet,« siger Kim Dalhoff og uddyber:

»Det er altid svært at sige, om hvor meget der skal til, før præcis dette medicin tager livet af dig. Det kommer an på patientens situation. Hvis man bor på et plejehjem, så er man mere svagelig, og så er der større risiko for at blive forgiftet.«

Han understreger dog, at medicinen i anbefalet dosis ikke slår nogen ihjel.

»Hvis du tager en stor overdosis af de her stoffer, så kan det være farligt. Hvis du tager den anbefalede dosis eller lidt over, så er det ikke sikkert, det er farligt,« siger han.

Både Jørgen Lange Thomsen og Kim Dalhoff forklarer, at kombinationen af forskellig medicin kan medføre øget risiko for overdosis.

»Hvis man blander medicin, som virker på det samme, eksempelvis hæmmer vejrtrækningen, så kan det gøre udslaget og være dødeligt,« siger Jørgen Lange Thomsen.