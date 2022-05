B.T. kan nu løfte sløret for en hel række af nye, uhyggelige oplysninger i sagen mod den kvindelige plejehjemsansatte på Plejecenter Tirsdalen i Randers, som er sigtet for et tilfælde af drab og tre forsøg på manddrab.

En udvidet aktindsigt i retsbogen fra grundlovsforhøret, som B.T. har fået aktindsigt i, efter at politiet har ophævet de dobbelt lukkede døre, viser blandt andet, at de fire forurettede har fået medicin, som hæmmede deres centralnervesystem.

Det drejer sig om stofferne Baclofen, Mirtazapin og Diazepam.

Nogle af beboerne har fået flere af stofferne, mens andre kun har fået et enkelt.

Når de overlevede, blev de forsøgt forgiftet igen.

Stofferne har ført de forurettede i en stærkt bevidsthedssvækket tilstand, hvoraf en ældre kvindelig beboer om aftenen den 1. marts er afgået ved døden på Randers Sygehus.

Der var ingen lægelig begrundelse for at beboerne skulle have stofferne, fremgår det af sigtelserne mod den kvindelige plejehjemsansatte.

De fire beboere blev alle indlagt på Randers Sygehus 27. februar i år.

Af retsbogen fremgår det, at den sigtede var den eneste, som havde vagt dagen før samtlige indlæggelser.

Desuden fremgår det af logfiler, at hun i forbindelse med vagten adskillige gange med sin nøglebrik har logget ind i medicinrummet på plejehjemmet på trods af at hun ikke havde tilladelse til at dosere medicin.

Derudover er der fundet medicin og emballage fra samme slags medicin, som hun er sigtet for, på hendes bopæl. Det er fundet sammen med medicin til andre beboere på plejehjemmet.

De tre forurettede beboere, som har overlevet dét, som anklagemyndigheden mener, er forsøg på manddrab, er blevet forsøgt forgiftet flere gange.

Det drejer sig om en ældre kvinde og to ældre mænd.

For en af beboerne er det sket to gange kort efter første indlæggelse. 3. og 14. marts, fremgår det af retsbogen.

Anden gang er samme dag, som den sigtede blev anholdt.

Beboeren blev ligesom første gang stærkt bevidsthedssvækket og måtte genindlæggelse i begge tilfælde.

De to andre beboere er blevet genindlagt igen henholdsvis 3. marts og 4. marts. De har ligeledes igen været stærkt bevidsthedssvækket.

Tidligere retsmediciner og statsobducent Jørgen Lange Thomsen fortæller, at stoffet Baclofen er kendt fra tidligere forgiftelsessager.

Nervemedicinen ordineres typisk til mennesker med spastiske lammelser, da stoffet løsner musklerne.

»Men der skal ikke forfærdeligt meget til, før man dør af det. Hvis man får for meget, bliver man bevidstløs og holder op med at trække vejret,« siger Jørgen Lange Thomsen til B.T.

Han forklarer, at stoffet er ret udbredt i befolkningen, og det kan derfor være nemt at komme til.

Diazepam er et beroligende middel til angst, og Mirtazapin er et antidepressiv stof. Blandingen af stofferne, kan også forårsage dødelige udfald.

»Hvis man blander medicin, som virker på det samme, eksempelvis hæmmer vejrtrækningen, så kan det gøre udslaget og være dødeligt,« siger Jørgen Lange Thomsen.