Du kender det sikkert alt for godt. Du sidder - som altid - og scroller på din telefon, da der tikker en besked ind. Den er fra én, du dater.

Hvad gør du? Svarer du med det samme? Eller spiller du 'spillet' og lader den ligge lidt? Måske kommer du frem til, at du ikke vil virke FOR interesseret, så du ender med at vente nogle timer - måske endda en dag med at svare.

Personen skulle jo nødigt tro, at du ikke har noget bedre at tage dig til end at sidde med din telefon.

Gør du det, er du langt fra den eneste.

En ny undersøgelse fra den globale dating-app happn viser nemlig, at én ud af tre danskere på et eller andet tidspunkt har spillet utilnærmelige, når de har datet en ny.

Én ud af fire siger endda, at de har gjort det flere gange.

»Jeg tror, vi er mange, der på et eller andet tidspunkt har spillet utilnærmelige. Nogle gange kan det føles, som om det kræves, at man mere eller mindre spiller lidt utilnærmelig, hvis man vil fange nogens interesse,« siger Marine Ravinet, trendchef hos happn, i en pressemeddelelse

Der er altså mange af os danske singler, der gør sig i at spille kostbar, men hvor lang tid er det så egentlig rimeligt at vente med at svare den, du dater?

Spiller du selv kostbar, når du får en besked fra en, du dater?

I undersøgelsen svarer hele 42 procent af danskerne, at det skal ske inden for et par timer eller kortere tid. Én ud af tre svarer til gengæld, at man godt kan vente en dag.

Men selv om mange synes, man måske skal lade sin date vente lidt i spænding, før man svarer, så er der hverken en formel eller et facit for, hvad der er det rigtige at gøre.

»I langt de fleste tilfælde er det dog bedst ikke at lege julelege, når du dater nogen. Vær dig selv, og stol på din mavefornemmelse,« siger Marine Ravinet.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der er lidt over 1,6 millioner danske singler.