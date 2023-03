Lyt til artiklen

Rygning er den største synder, hvad angår såkaldte 'ekstra dødsfald' i Danmark.

Hvert år dør nemlig 15.920 mennesker på grund af rygning – svarende til hvert tredje ekstra dødsfald relateret til risikofaktorer i Danmark.

Det viser Sundhedsstyrelsens rapport ’Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer’, der udkom torsdag.

Ud over den høje dødelighed koster rygning samfundet milliarder hvert eneste år.

Rapporten viser, at rygning er den risikofaktor, der belaster vores helbred allermest.

Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, er ikke overrasket over disse tal, siger han i en pressemeddelelse.

»Vi må igen konstatere, at rygning er langt den største trussel mod folkesundheden. Det er der ikke noget nyt i. Jeg håber og tror, at man på Christiansborg ser skriften på væggen og sætter turbo på initiativer, der vil begrænse rygningens enorme skadevirkninger. Det vil kunne spare mange mennesker for lidelse og alvorlig sygdom,« fortæller Jesper Fisker.

Ifølge rapporten koster rygning sundhedsvæsnet over 13 milliarder kroner hvert eneste år. Pengene går til behandling, pleje og medicin.

Uligheden i rygning er fortsat stor, bekræfter rapporten. Det er oftest personer med de korteste uddannelser, der ryger.

Stillesiddende fritidsaktivitet og alkohol er henholdsvis på anden og tredjepladsen over årsager til såkaldte ekstra dødsfald i Danmark, viser rapporten.