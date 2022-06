Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var en ganske alvorlig og bekymrende situation, da Danmarks første partikelkanon blev ramt af et nedbrud i slutningen af april.

Nedbruddet betød, at danske kræftpatienter, der modtog partikelbehandlingen enten blev sendt til udlandet eller blev sat på en anden ikke helt så god kræftbehandling.

Det tekniske nedbrud viste sig at være værre end først antaget, og derfor er reparationsarbejdet først nu overstået, og mandag har Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) på Aarhus Universitetshospital, der er det eneste af sin art i Danmark, igen tilbudt partikelterapi til danske kræftpatienter.

»Vores leverandør blev færdig med at reparere cyklotronen i sidste uge. Herefter har vi brugt nogle dage på at sikre os, at anlægget lever op til vores standarder, så kvaliteten og patientsikkerheden er i orden,« siger cheflæge og professor i DCPT på Aarhus Universitetshospital Morten Høyer og fortsætter:

»Siden i morges har vi behandlet patienter, og vi forventer i løbet af kort tid at være i fuld drift igen.«

DCPT kommunikerede hurtigt til centerets berørte kræftpatienter og indgik hurtigt aftaler med landets kræftafdelinger og fire partikelcentre i Sverige, Tyskland, Holland og Schweiz.

Det var derfor kun få af DCPTs patienter, der fik udskudt deres behandlingsplan.

»Vi har under det meget beklagelige nedbrud haft et enestående samarbejde med landets kræftafdelinger og med udenlandske partikelcentre. På den måde har vi kunnet sikre vores patienter den allerbedste backup behandlingsplan under vores nedbrud,« fortæller Morten Høyer og uddyber:

»Patienterne har enten modtaget røntgenstrålebehandling på den kræftafdeling, som de hører til i Danmark, eller fået partikelterapi på et udenlandsk partikelcenter.«

For at hjælpe de danske kræftafdelinger og de udenlandske partikelcentre bedst muligt, da de uventet skulle modtage DCPTs patienter, fulgte medarbejdere fra DCPT med patienterne både ud på landets kræftafdelinger og til de udenlandske partikelcentre.