Det var en alvorlig situation, da et teknisk nedbrud ramte danske kræftpatienter.

Nu ser situationen dog endnu værre ud, end først antaget.

Danmarks første partikelkanon, som danske kræftpatienter behandles med, fik i starten af maj en skade. Dengang forventede Dansk Center for Partikelterapi, at nedbruddet ville vare to uger.

Nu ser det ud til, der går fem til seks uger fra skaden skete, til man igen kan behandle danske kræftpatienter med partikelterapi.

»Det er desværre beklageligt, at vi må konkludere, det tager så lang tid. Skaden er mere kompleks end først antaget,« siger Morten Høyer, der er cheflæge i Dansk Center for Partikelterapi.

Det betyder, at patienterne i behandling eller nye patienter, enten vil få behandling med røntgenstrålebehandling eller blive henvist til udlandet.

»Selvfølgelig er mange af patienterne skuffet over det her. De har generelt forholdt sig fantastisk fornuftigt og taget det på en rigtig god måde, men det skaber bekymring ved dem,« siger Morten Høyer.

Morten Høyer oplyser, at kræftpatienterne stadig får den behandling, de skal. Dog ikke under de optimale betingelser.

»Det er helt afgørende, patienterne behandles med det samme. Det vigtigste overhovedet er, at de beholder samme mulighed for at blive raske,« siger han.

Han oplyser, at forløbet har været svært for nogle af patienterne.

»Der er slet ingen tvivl om, at i den svære situation, patienterne står i, hvor de er alvorligt syge, så er det svært at forholde sig til at skulle være seks eller syv uger i udlandet. Nogle af dem har små børn, de skal forholde sig til, så det er svært,« siger han og tilføjer:

»Det er desværre den bedst tænkelige løsning i den aktuelle situation, for de skal have deres behandling.«

Morten Høyer har tidligere forklaret til B.T., at flere af patienterne er henvist til Dansk Center for Partikelterapi, fordi det er vurderet, det er en bedre behandling for dem med færre bivirkninger.

Derfor skaber den nuværende situation også frustration, men den er nødvendig.

»Tiden i det her er afgørende. Derfor er det også en balance mellem, hvor meget vi vinder ved at sende patienten til samme behandling i udlandet, hvis det giver en længere pause i behandlingen. Hvis pausen er for lang, risikerer vi, det koster på patientens chancer for at blive rask. Det må det ikke, det er en kamp mod tiden.«

»Men vi er selvfølgelig virkelig kede af, at vi står i den her situation. Vores opgave er at hjælpe så mange patienter som overhovedet muligt, så vi er rigtig kede af det.«