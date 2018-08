Lørdag middag skal den kendte advokat Merethe Stagetorn bisættes i Garnisonskirken i København. Op til hendes død den 29. juli i har hun et et års tid boet på plejehjem på grund af svær demens. Det fortæller sønnen Henrik Stagetorn.

»Vi har jo haft en periode, hvor vi har kunnet vænne os til det. Men det er jo trist,« slår han fast og fortæller, at den forfærdelige sygdom havde et hårdt greb om moderen, er døde som 75-årig-

»Den har gjort, at hun det sidste års tid er smuldret mellem fingrene på os,« siger sønnen, der er overbevist om, at hun har et flot eftermæle.

»Det er selvfølgelig trist, at hun døde, men det ændrer ikke på, at hun har haft en lang og markant karriere,« siger Henrik Stagetorn, der ligesom moderen arbejder som advokat.

Fakta Stagetorns største sager Brixtofte-sagen Peter Brixtofte skulle i retten efter B.T.s afsløringer af overdrevet kommunalt vinforbrug, dobbelt bogholderi, falske regninger, ulovlige lån og meget andet. Han skiftede forsvarer undervejs og endte i fængsel. Bo Hamburger Cykelrytteren havde Merethe Stagetorn som advokat, da han blev tiltalt for brug af dopingmidlet epo. Merethe Stagetorn fik retten overbevist om, at han var ren. Guldfiskene Da kunstneren Marco Evaristti udstillede guldfisk i en blender på museet Trapholt, blev han tiltalt for dyremishandling. Merethe Stagetorn fik ham frikendt. Den Store Rockersag Under danmarkshistoriens største rockersag fik Merethe Stagetorn sin klient frikendt for blandt andet drabsforsøg på Nørrebro-gangsteren Lille A. 14 andre rockere blev dømt for vold og drabsforsøg. Lejemord Lille A's storerbor, Store A, havde Merethe Stagetorn som advokat, da han blev tiltalt for at bestille en polsk lejemorder til at gøre det af med sine rivaler. Han blev frifundet. Oddset-Janni Da Oddset-Janni blev idømt et år og 20 måneders fængsel for åger begået mod en ældre, syg og rig mand, skiftede hun forsvarer til Merethe Stagetorn. Sagen endte med en strafrabat på et halvt år.

Han fortæller, at der efter bisættelsen vil være gravøl til gæsterne. Merethe Stagetorn skal stedes til hvile på Garnisons Kirkegård ved siden af sin ægtemand Ove Stagetorn gik bort i 2014 som 81-årig.

Sammen fik de børnene Henrik og Marianne, der selv har fået børn. Og dødsfaldet af deres bedstemor har forståeligt nok været hårdt.

»Det har da påvirket dem, men de vil formentlig være mere mærket på lørdag,« siger Henrik Stagetorn.

Henrik Stagetorn. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Henrik Stagetorn. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Merethe Stagetorn arbejdede som forsvarsadvokat helt op i sine 70'ere. I den sidste del af karrieren var hun i samme firma som sin søn. Hun har haft højprofilklienter som den tidliger Farum-borgmester Peter Brixtofte, og den tidligere cykelrytter Bo Hamburger, der var anklaget for doping. Merethe Stagetorn har også været med til at forsvare ledende medlemmer af Tvind.

Hun købte også det kendte konditori La Glace i 1970'erne med sin ægtemand. Datteren Marianne driver konditoriet i dag.