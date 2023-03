Lyt til artiklen

Indløste du en recept på antidepressiv medicin i 2021?

Så er du langt fra den eneste.

Ni procent af den danske befolkning på 18 år og derover indløste i 2021 mindst én recept på antidepressiv medicin.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Kønsfordelingen var skæv, idet der var en klar overvægt af kvinder.

12 procent af kvinderne indløste en recept på et antidepressivt lægemiddel, mens det gjaldt for syv procent af mændene, fremgår det.

Det svarer til 280.000 kvinder og 158.000 mænd.

Tallene stammer fra en ny analyse af Danmarks Statistik om brugere af antidepressive lægemidler.

Det er ikke nogen overraskelse for Fenja Søndergaard Møller, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik, at andelen af kvinder, der tager antidepressiv medicin er højere end mænd.

»At kvinder i højere grad end mænd tager antidepressiv medicin har været situationen i alle de år, analysen omfatter fra 2011 til 2021. Det kan der være mange grunde til,« fortæller hun og fortsætter:

»Vi ved for eksempel, at kvinder går oftere til læge end mænd, så det kan have en betydning for, at de også oftere får en recept på antidepressiv medicin,« forklarer Fenja Søndergaard Møller.

Det fremgår ligeledes af pressemeddelelsen, at forskellen mellem kvinder og mænd kun stiger med alderen, samt at andelen af danskere, der tager antidepressiv medicin, ligeledes stiger med alderen og topper for 80+-årige.