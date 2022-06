Lyt til artiklen

»Det larmer helt vildt.«

Sådan lyder det fra en af flere borgerlige lokalpolitikere tirsdag morgen, efter at de har overnattet hos naboere til den nye letbane, der går igennem Odense.

»Det føles som om, at hele ejendommen er i bevægelse,« tilføjer Christoffer Lilleholt (V), der sammen med sin partifælle Araz Khan har overnattet hos en borger på Vestre Stationsvej i Odense, hvor letbanen rumler forbi lige uden for vinduerne.

Lejligheden har nye lydisolerende trelags vinduer. Alligevel kommer støjen bag på politikerne.

Christoffer Lilleholt (V) har sammen med en partifælle overnatte hos en nabo til letbanen natten til tirsdag. Foto: Privat Vis mere Christoffer Lilleholt (V) har sammen med en partifælle overnatte hos en nabo til letbanen natten til tirsdag. Foto: Privat

»Jeg må ærligt sige, at inden letbanen kom i drift, der var jeg sådan lidt, 'man må forvente, at det larmer i en storby', men jeg er alligevel overrasket over, hvor voldsomt det er,« siger politikeren, der dog godt kunne sove igennem larmen.

»For mig at se, så overholder den ikke de grænser og regler, der er - og det er selvfølgelig helt uvidenskabeligt,« tilføjer han.

Odense Letbane afventer lige nu videnskabelige målinger på støjgenerne fra Cowi.

En ting er dog sikkert. Venstres Christoffer Lilleholt fortæller, at han ville overveje, hvor han skulle bo på længere sigt, hvis han var nabo til letbanen.

Søren Windell (K) har overnattet hos naboer to nætter i streg. Foto: Privat Vis mere Søren Windell (K) har overnattet hos naboer to nætter i streg. Foto: Privat

Det samme vil De Konservatives Søren Windell, der forleden også overnattede i ejendommen på Vestre Stationsvej. Natten til tirsdag har han sovet hos en nabo til letbanen på Nyborgvej.

»Jeg ville ikke have lyst til at bo her,« siger Søren Windell, der er by- og kulturrådmand i Odense Kommune.

»Jeg kan bedst beskrive det som en dyb torden, der kommer tættere og tættere på.«

Er det godt nok, at I som politikere beslutter at bruge tre milliarder kroner på at føre en letbane igennem byen, og så først nu, hvor den står færdig, får øjnene op for, at det kan være til gene for naboerne?

»Jeg tror, at det er kommet som en overraskelse for os alle, at det her er et problem, og det kan da også undre, at det ikke er betonet kraftigere i de VVM-redegørelser, der ligger. Men jeg tror, det er et problem, der kan løses.« siger Søren Windell.

Christoffer Lilleholt mener heller ikke, at politikerne kunne have forudset problemet.

»Beslutningen blev jo taget på den præmis, at den stort set ikke larmer for naboerne, og det må vi jo konstatere, at det ikke gør sig gældende. Det er jo ret alvorligt,« siger venstremanden.

Odense Letbane skal onsdag fortræde for økonomiudvalget, hvor begge politikere forventer at få status på støjproblemerne.