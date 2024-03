I næsten præcis ti år har Christian Woller været direktør i Legoland.

Men nu er det slut.

Den populære forlystelsespark i Billund skal have ny frontfigur, fordi den hidtidige chef faktisk skal stå i spidsen for endnu mere Lego-relateret underholdning for store og små.

Christian Woller har således fået job hos selskabet Merlin Entertainments, hvor han skal være hovedansvarlig for syv af de nuværende 10 Legoland'er i verden.

»Vi glæder os over, at Christians succes som en stærk leder, hans gode forståelse af brandets værdi og lange erfaring i Legoland Billund nu også kan blive brugt i mange andre dele af verden, hvor vi har Legoland-resorts,« siger John Jakobsen, der er såkaldt Chef Operating Officer hos Legoland Parks.

Endnu er der ikke fundet en ny direktør til den danske forlystelsespark.

Men rekrutteringen vil 'snarest' begynde, lyder det i en pressemeddelelse.

Den afgående direktør siger:

»Det har været en kæmpe fornøjelse at være en del af Legoland Billund-holdet de sidste mange år,« lyder det fra Christian Woller:

»Nu glæder jeg mig til at arbejde tæt sammen med en række andre af vores øvrige Legoland-resorts, nye som veletablerede.«