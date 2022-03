Der bliver brugt store ord som ikonisk, kæmpeattraktion, markant vartegn og unik international opmærksomhed om det kunstværk, der er på vej til Aarhus.

Det drejer sig om det digitale kunstværk 'The Garden in the Machine', som bliver en af verdens største videoinstallationer, når det bliver opført på facaden af den seneste udbygning af Filmby Aarhus.

I første omgang var meningen, at Aarhus Kommune skulle poste tre millioner skattekroner i kunstværket, men i sidste uge blev det beløb fordoblet til cirka seks millioner kroner, da prisen for værket er blevet dyrere end planlagt, fordi installationen bliver forlænget med ekstra seks kilometer LED-strips.

Alle i Magistraten stemte for bevillingen, der bliver finansieret af Kultur og Borgerservices opsparing. På nær Henrik Arens fra Nye Borgerlige. Han er på ingen måde imponeret over projektet og mener ikke, det er noget, der skal bruges skattekroner på. Faktisk mener han, det er »galimatias«.

»Med et trylleslag blev omkostningerne for skatteborgerne fordoblet. Projektet er blevet præsenteret med fantastisk flotte og storladne ord, og det lyder næsten som om, forventningen er, at området bliver et turistmekka, fordi alle vil komme rendende for at tage billeder af videoinstallationen, men den køber jeg altså ikke,« siger Henrik Arens.

Kunstværket er en interaktiv installation, af den danske kunstner Jesper Just, der bor i New York, og værket kommer til at bestå af lyde og film, som afspilles på i alt 19 kilometer LED-strips viklet om hele Filmby3’s facade. Værket vil forandre udtryk over en periode på ti år fra et natursceneri med skov og have til gradvist at blive omfattet til mineraler.

En række fonde og sponsorer finansierer 20 millioner kroner af prisen, mens Aarhus Kommune skal betale seks millioner.

Henrik Arens mener både, at projektet er for dyrt for kommunen, og at placeringen af værket på Filmbyen ved Sydhavnen er dårligt.

»Der er jo ikke andet end arbejdspladser i området – ingen boliger – så og hvorfor skulle man gå ind i en ghetto af høje kontorbygninger, for at se på en videoinstallation? Der skal da nok være nogen, der vil tage nogle instagram-billeder, men det er virkelig så mange millioner skattekroner værd? Jeg tror ikke på, at værket kommer til at skabe liv i området,« siger han.

I det hele taget mener Henrik Arens ikke, der skal prioriteres penge på offentlig kunst, så længe der er så stor mangel på idrætsfaciliteter.

»Så længe Aarhus Kommune er en af de kommuner, der har færrest og dårligste idrætsfaciliteter, burde pengene fra den kasse ikke blive prioriteret til kunst, men derimod idræt,« siger han.

En af tankerne bag kunstværket er, at det skal tale ind i Aarhus Kommunes klimaindsats og 'bidrage til en styrket bevidsthed om Aarhus Kommunes klimahandling.'

Men klima-kunstværket i sig selv har et strømforbrug, der udleder 14,35 tons CO₂ årligt ved daglig drift på 8 timer, og det får Henrik Arens til at ryste på hovedet over projektet:

»Det er da en mærkelig måde at få et budskab ud om bæredygtighed, når man brænder CO₂ af på den måde. Og hvad er det lige, et LED-lysshow gøre os klogere på? Jeg tror ikke, nogens IQ kommer til at stige af at kigge på det,« siger han.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Rådmand og Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R), men til Århus Stiftstidende fortæller han, at kunsten både gør os klogere, skaber debat, udvikler os og giver oplevelser:

»Kunstværket er bestemt pengene værd. Det er et stort kunstværk, som skal spille en vigtig rolle i udviklingen af området mod Sydhavnen. Det bliver en kæmpeattraktion for byens borgere og turister, og for de mange, der arbejder i området,« siger kulturrådmanden til Århus Stiftstidende.

Chef for Filmby Aarhus, Steen Risom, ser også frem til at se det færdige kunstværk.

»Det er et helt unikt værk, og det er et spændende bidrag til udviklingen af hele området, at der kommer disse markører i de byrum, der kan noget særligt,« siger han til Jyllands-Posten.

Kunstværket skal efter planen være installeret til efteråret.