Den er kendt vidt og bredt som en af de mest berømte sandwiches i USA.

Der er tale om den såkaldte Philly cheese steak sandwich opkaldt efter USAs sjette største storby, Philadelphia.

I København kan man flere steder sætte tænderne i den mundvandsfremkaldende mundgodte.

Blandt andet hos den amerikansk inspirerede fastfoodkæde Philly’s.

Hvis man da vel at mærke tør.

Det var nemlig et særlig slemt syn, der mødte Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg 22. marts på Philly’s i shoppingcentret Fisketorvet.

Her blev restaurantens personale mere eller mindre taget på sengen, og Philly's er nu blacklistet som en af Københavns allerværste fødevaresyndere.

Kontrolbesøget blev foretaget, kort tid inden restauranten åbnede.

Her er det Philly's ved Trianglen på Østerbro, der kan bryste sig af en glad smiley i modsætning til søsterrestauranterne på Fisketorvet og på Amagerbrogade. Foto: Google Street View Vis mere Her er det Philly's ved Trianglen på Østerbro, der kan bryste sig af en glad smiley i modsætning til søsterrestauranterne på Fisketorvet og på Amagerbrogade. Foto: Google Street View

Her skulle der gerne være gjort rent inden, men der viste sig at være møgbeskidt og mere til.

Fødevarestyrelsen fandt blandt andet mørke belægninger af fedt, madaffald og snavs på gulvet under inventar, særligt i produktionsområde, under køleskabe og arbejdsborde.

Yderligere var gulvristen midt på gulvet stærkt snavset med belægninger af gammelt snavs, fremgår det af kontrolrapporten.

‘Det er aftenholdet, der plejer at gøre rent. Jeg har sjældent tid til rengøring inden åbning,' bemærkede restauranten ifølge kontrolrapporten.

'Vi har talt om at ansætte separat rengøringspersonale,' lød det yderligere.

Eftersom Philly’s tidligere havde fået en indskærpelse om at stramme op på rengøringen, blev forholdet takseret til en bøde på 10.000 kroner.

Mange flere problemer dukkede efterfølgende op.

Hele fire gange blev bødeblokken hevet frem under det 75 minutter lange kontrolbesøg.

Historien om USAs måske mest berømte sandwich: Philly cheesesteak sandwichen blev angiveligt opfundet ved en ren tilfældighed.

I 1930 drev Harry Olivieri og hans bror Pat en lille hotdog-bod i det sydlige Philadelphia.Ved en tilfældig indskydelse erstattede de en dag de normale pølser med grillet oksekød. Nyheden spredte sig hurtigt, og så begyndte folk at komme fra alle byens hjørner for at smage.

10 år senere åbnede brødrene fastfood-jointen Pat's King of Steaks dedikeret til den populære sandwich, der senere var blevet 'udvidet' med ost og løg.

I dag kan man stadig få den originale cheesesteak på Pat's King of Steaks i South Philadelphia.

Den originale sandwich indeholder tyndskåret ribeye-steak overdækket med smeltet ost og lidt stegte løg. Alt sammen omfavnet af et langt stykke blødt brød.

Kilde: Fdm-travel

Blandt andet kostede det en ekstra bøde på 10.000 kroner, at en kvindelig ansat ikke var instrueret i fødevarehygiejne.

Det til trods for at Fødevarestyrelsen på to tidligere kontrolbesøg henholdsvis 8. og 21. februar havde indskærpet det over for Philly's.

Blandt andet var den kvindelige medarbejder fortsat ikke instrueret tilstrækkeligt i restaurantens egenkontrolprogram.

Hun kunne derfor ikke redegøre for de procedurer, der skal kontrolleres for at sikre, at fødevaresikkerheden er i orden.

Blandt andet fandt Fødevarestyrelsen flere beholdere med fersk kylling i marinade, som ifølge restauranten var produceret 14. marts, hvilket vil sige otte dage inden kontrolbesøget.

Forholdet vedrørende egenkontrollen udløste en tredje bøde – denne gang på 15.000 kroner.

Restaurantens daglige leder forklarede ifølge kontrolrapporten, at han havde planlagt at instruere den kvindelige ansatte samme dag.

Senere kom den daglige leder atter til kort.

Fødevarestyrelsen kunne konstatere, at Philly’s heller ikke sikrer sporbarhed på fødevarer.

Eksempelvis havde restauranten ikke sporbarhed på fersk kød og kunne heller ikke fremvise procedurer for holdbarhed af fersk kød og fjerkræ.

'Der er sket en fejl. Vi har fået leveret alt kød til en af vores andre virksomheder og har derfor ikke sporbarhed på kød leveret til denne. Vi køber nyt kød med det samme med korrekt sporbarhed,' oplyste Philly’s ifølge kontrolrapporten.

Forholdet blev takseret til en fjerde bøde på 10.000 kroner.

Bøderegnen, der samlet løber op i 45.000 kroner, blev dertil suppleret med en indskærpelse for manglende vedligeholdelse.

Restaurantens lokaler var ganske enkelt i en dårlig forfatning.

'Flise omkring gulvrist fremstår fortsat knækket, og der er store ansamlinger af snavs i hul. Ligeledes mangler flisekant i opvaskeområde,' skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Indskærpelsen medførte to gebyrlagte, opfølgende kontroller.

Philly’s på Fisketorvet har nu fået sanktioner for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre af de seneste fire kontrolbesøg. Helt konkret er der givet to sure smileys og en indskærpelse.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen nu kategoriserer Philly's på Fisketorvet som et af branchens ‘brodne kar’ eller det ,som styrelsen også kalder for VDR – en forkortelse for 'virksomhed med dårlig regelefterlevelse'.

B.T. har tidligere fortalt, at 80 københavnske fødevarevirksomheder, heriblandt flere kendte, befinder sig i samme kategori.

Ud over Philly’s på Fisketorvet har kædens restaurant på Amagerbrogade også fået en sur smiley efter et kontrolbesøg 8. februar.

B.T. har kontaktet Philly’s for at få en kommentar, men kæden er ikke vendt tilbage.