København er kendt som Nordens madmekka, men det er ikke uden problemer.

København og Frederiksberg har tilsammen den største andel af landets pizzeriaer, kiosker og restauranter, som får sure smileyer og indskærpelser i massevis.

Faktisk har 80 af byens fødevarevirksomheder så store problemer, at fødevaremyndighederne har sat dem på en særlig liste som såkaldte 'brodne kar', eller det som styrelsen mere politisk korrekt betegner som 'virksomheder med dårlig regelefterlevelse'.

Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået fra Fødevarestyrelsen.

Fælles for de 80 virksomheder er, at de alle har fået sanktioner ved tre af de seneste fire kontrolbesøg for overtrædelser af fødevarelovgivningen.

»Der er en ret høj sanktionsprocent i hovedstadsområdet sammenlignet med resten landet. Antallet af denne her slags virksomheder i hovedstadsområdet er for tiden cirka det samme som i resten af landet tilsammen, og i perioder har andelen også været næsten dobbelt så stor,« siger Martin Birch Hansen, der er sektionsleder i FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen, til B.T.

Mange af virksomhederne er havnet på listen på grund af dårlig hygiejne. For flere af restauranterne står det i skærende kontrast til deres ellers så populære omdømme.

Mamemi, Hot Pot Republic og Capeesh er tre eksempler på 'brodne kar', der har høstet anerkendelse og ros fra madanmeldere, men samtidig har fået masser af kritik fra Fødevarestyrelsen.

Mamemi, der er kendt for deres Italienske pizzaer, har flere gange været i fødevaremyndighedernes søgelys. Arkivfoto af Mamemi fra dengang, restauranten lå i madmarkedet Westmarket på Vesterbro. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Mamemi, der er kendt for deres Italienske pizzaer, har flere gange været i fødevaremyndighedernes søgelys. Arkivfoto af Mamemi fra dengang, restauranten lå i madmarkedet Westmarket på Vesterbro. Foto: Søren Bidstrup

»Der er et mønster, som går igen. Og derfor er vi nødt til at bruge nogle ekstra kræfter på at få rettet op på de her virksomheder. Det sker blandt andet gennem vejledning, som er det, vi bruger flest kræfter på,« siger Martin Birch Hansen.

Så sent som i slutningen af sidste år fik den hypede italienske restaurant Capeesh i Kødbyen en sur smiley og bøde på 10.000 kroner på grund af dårlig rengøring.

Under tilsynet fandt Fødevarestyrelsen madrester og sorte fedtede belægninger flere steder på køkkengulvet, og restaurantens ismaskine havde store sorte ansamlinger indvendigt.

Desuden var restaurantens bar fedtet og dårligt rengjort, og ved indgangen stod en snavset og fedtet mobilbar med cigaretskod i, står der i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

»Der skal være ordentligt rent i en fødevarevirksomhed. Hvis ikke der er det, så er der risiko for, at forbrugerne bliver syge,« siger Martin Birch Hansen.

Også det populære italienske pizzeria Mamemi, som Politiken har givet fire ud af seks hjerter, har haft problemer med rengøringen.

Sidste sommer fik Mamemi to sure smileys af Fødevarestyrelsen. Den ene, fordi der blev fundet formodet skimmel, snavs, madrester, støv og spindelvæv, og den anden, fordi Mamemi efterfølgende ikke hængte kontrolrapporten med den sure smiley op.

Mamemi ligger på Mysundegade på Vesterbro og er en blanding af et pizzeria og en vinbar. Trods sin popularitet bliver Mamemi kategoriseret som et 'broddent kar' af Fødevarestyrelsen, fordi restauranten adskillige gange har brudt fødevarereglerne. Foto: Google Street View Vis mere Mamemi ligger på Mysundegade på Vesterbro og er en blanding af et pizzeria og en vinbar. Trods sin popularitet bliver Mamemi kategoriseret som et 'broddent kar' af Fødevarestyrelsen, fordi restauranten adskillige gange har brudt fødevarereglerne. Foto: Google Street View

Senere på efteråret fik Mamemi desuden en indskærpelse for igen at have snydt med kontrolrapporten samt sjusket med fødevarehygiejnen.

»Næsten alle vores bøder er udtryk for, at der har været et forhold, der skulle indskærpes to gange inden for en periode på to år. Det er sjældent, at vi giver bøder i første hug,« siger Martin Birch Hansen.

Det største antal sure smileys tilfalder dog den kinesiske restaurant Hot Pot Republic, som i sidste måned indkasserede sin tredje sure smiley på cirka fire måneder.

Restauranten, som tidligere har fået fire hjerter af Politiken, havde hængt en kontrolrapport med en glad smiley på op ved indgangen på trods af, at restauranten havde fået en sur smiley ved det forudgående kontrolbesøg på grund af sjusk med egenkontrollen.

Værre var dog det syn, som Fødevarestyrelsen sidste efterår blev mødt af på Hot Pot Republic.

Maden på Hot Pot Republic tager sig lækkert ud på dette billede. Men restauranten har ikke desto fået flere sure smileys for at slække på fødevaresikkerheden. Arkivfoto Foto: Celina Dahl Vis mere Maden på Hot Pot Republic tager sig lækkert ud på dette billede. Men restauranten har ikke desto fået flere sure smileys for at slække på fødevaresikkerheden. Arkivfoto Foto: Celina Dahl

Her udløste en klam kombination af snavs, bananfluer, glasskår og tabt porcelæn et bødeforlæg på 20.000 kroner.

»Det skal bare være i orden. Det skal der ikke være tvivl om, og vi må bare indse, at selvom vi har forsøgt at forbedre os, så har det ikke været nok. Derfor strammer vi nu endnu mere op,« sagde Hot Pot Republics indehaver, Fanshuang Kong, dengang til B.T.

Hvorfor restaurantens bestræbelser siden da er mislykkedes, har B.T. forgæves forsøgt at indhente svar på fra restaurantejeren.

Heller ikke Capeesh eller Mamemi er vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Martin Birch Hansen forsikrer dog, at Fødevarestyrelsen fortsat holder et vågent øje med de 'brodne kar'.

»Indtil de her virksomheder igen kan træde ud af denne her kategori, vil deres kontrolbesøg blive gennemført med to tilsynsførende i stedet for én. På den måde er vi mere opmærksomme, når vi besøger dem, og i sagens natur skal de også betale et gebyr for begge de tilsynsførendes tid,« siger Martin Birch Hansen.