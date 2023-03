Lyt til artiklen

»Skal han bare aflives og smides i en container, eller skal han brændes og puttes i en urne?«

Sådan lød snakkene hjemme i parrets hus i Svendborg i februar, da hunden Domingo blev indlagt for anden gang på AniCura Odense Dyrehospital.

35-årige Ditte Ussing og hendes mand havde talt flere skrækscenarier igennem, efter deres hvalp på knap ni måneder fik farlige parasitter ind i kroppen.

Dyrlægerne var overbeviste om, at han ikke ville overleve.

Fem måneder forinden havde den lille cockerspaniel-hvalp nemlig ædt en snegl i haven, der viste sig at være inficeret med den dødsensfarlige sygdom hjertelungeorm.

»Lige pludselig, for nogle uger siden, begyndte han at opføre sig mærkeligt. Han var helt krummet sammen og stille,« fortæller Ditte Ussing til B.T.

Cockerspaniel-hvalpen Domingo ses her helt sammenkrummet på parrets stuegulv. Foto: Privat Vis mere Cockerspaniel-hvalpen Domingo ses her helt sammenkrummet på parrets stuegulv. Foto: Privat

»Han vælter ind i ting, og lige pludselig falder han om i kramper på vores stuegulv. Det var meget dramatisk. Det var så ubehageligt, som noget overhovedet kan være.«

Hjertelungeorm er en fællesbetegnelse for de to parasitter fransk hjerteorm og rævens lungeorm. Hunde kan ikke direkte smitte hinanden, men det sker ved, at deres afføring bliver efterladt i naturen, hvorefter snegle indtager den.

Når hunden efterfølgende æder hele eller dele af sneglen, kan hunden blive inficeret med parasitterne.

Uden behandling kan ormene brede sig i hundens hjerte og lunger og forvolde store skader, som kan være fatale for dyret.

Det var det også tæt på at blive for Domingo.

Han blev nemlig indlagt for anden gang på dyrehospitalet som følge af den medicin, han fik ordineret af dyrlægen.

»Risikoen ved behandlingen er, ifølge dyrlægen, at den er ret kraftig, så den kan slå ormene så hurtigt ihjel, at alle ormene, der dør samtidig, kan lægge sig på en dum måde i hjertet eller lungen. Så vores hund ville kunne få en blodprop.«

»Domingo havde fået blødninger i hele nervesystemet i kroppen på grund af ormene, fandt dyrlægerne ud af. Medicinen havde slået ormene for hurtigt ihjel.«

Den eneste behandling, Domingo kunne få for at overleve, var en blodtransfusion.

Det var en omfattende behandling, der i alt tog fire timer.

Dyrlægerne sagde til parret, at det var et mirakel, at han overlevede.

Domingo var indlagt hele tre gange, inden han blev endeligt udskrevet med prednisolon, som er et binyrebarkhormon, der dæmper betændelse i kroppen.

Hele forløbet har bestemt ikke været billigt. Der har nemlig været omkostninger for knap 30.000 kroner for den lille familie i Svendborg, der heldigvis er dækket af forsikringen.

Ditte fortæller sin historie til B.T. i håb om, at hun kan skabe nok opmærksomhed om sygdommen, så andre hunde ikke skal udsættes for samme forløb som Domingo.

Hun har også i et opslag på Facebook delt sin historie og har fået mange positive reaktioner på den.

I opslaget har hun én opfordring til alle hundeejere, som hun håber vil bidrage til at stoppe smittespredningen:

'Det kan ske for alle hunde. Alle kan blive ramt, og derfor er det alles ansvar at gøre noget ved det. Det mindste, man kan gøre, er at samle hundelorte op.'