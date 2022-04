I forrige uge kunne B.T. afsløre, hvordan den populære onlinecoach Kenneth Wulff fra Sund med Wulff har trynet og hånet en række kvinder, der var i et gratis onlineforløb ved ham.

Men kontrakten, kvinderne er blevet truet med, holder slet ikke i retten, fortæller en jurist nu til B.T.

»Tror du ikke, din kæreste væmmes ved at se dig?,« skulle Kenneth Wulff blandt andet have sagt til en af sine onlineklienter, Joan Johnsen.

Kvinderne blev både bange og chokerede over Kenneth Wulffs metoder, men frygtede at melde sig ud af forløbet, fordi de havde underskrevet en kontrakt.

I kontrakten, som B.T. har set, står blandt andet:

»Det er påkrævet, at man følger kostplanen og anvisningerne fra Wulff. Vi har et professionelt system, der viser os, hvad du realistisk set bør tabe dig uge for uge. Hvis vi over en periode oplever, at man ikke overholder disse grafer, så ved vi, at planer og vejledning ikke bliver overholdt. Dit forløb vil blive afbrudt, og du vil blive opkrævet betaling.«

Der stod også, at klienterne ikke selv bestemmer, hvornår de er i mål med deres vægttab.

»Hvem bestemmer, hvornår du er i mål? Det gør Wulff ene og alene,« står der.

Men den holder altså ikke i retten, fortæller jurist Kim Fortmann fra Forbrugerrådet Tænk til B.T.

»Det er en meget frisk kontrakt, der indeholder mange urimelige vilkår, og urimelige vilkår er ikke bindende i forbrugeraftaler,« siger Kim Fogtmann.

Han fortæller, at der er aftalefrihed i Danmark, og man derfor i princippet kan aftale, hvad man har lyst til.

»Men der er grænser for, hvad man kan binde folk til, og i denne kontrakt er der flere eksempler på, hvad man ikke kan binde folk til,« forklarer Kim Fogtmann og henviser til aftaleloven.

Kim Fogtmann fortæller, at det helt konkret betyder, at Kenneth Wulff ikke ville kunne gøre krav på nogen af de penge, han har fortalt kvinderne, de skal betale.

»Flager du med at tilbyde en gratis service, så er det altså ensbetydende med, at den er gratis. Så kan man ikke begynde at lægge alle mulige 'bøder' eller gebyrer ind,« siger han.

»Eksempler på urimelige vilkår i den her kontrakt er, at man pludselig skal betale 9000 kroner, hvis man ikke overholder træningsforløbet eller kostplanen, og man får ugentlige bøder. Det med, at han bestemmer, hvornår forløbet stopper, det er også et urimeligt vilkår.«

Kenneth Wulff kan heller ikke sige, kvinderne skal tabe sig et bestemt antal kilo hver måned eller følge Wulffs' graf over vægttab.

»Hvis nogen gik videre med den her kontrakt, ville de urimelige vilkår ikke kunne gøres gældende. Dele af den kunne være gældende, eksempelvis det med at tilbyde gratis træningsforløb og coaching for noget omtale, men ikke alle de urimelige konsekvenser, der følger af manglende overholdelse,« siger Kim Fogtmann og fortsætter:

»Jeg kan forstå, han skaber sig en del og truer med det, men det har ingen hold i retten.«

I kontrakten står der, at »kunden er 100 % oplyst omkring, hvad sådan et samarbejde her kræver af kunden. Derfor er der ikke nogen urimelige krav«.

Men det er altså ikke Kenneth Wulff, der bestemmer det, ifølge Kim Fogtmann.

»Uanset om han skriver, at det ikke er urimeligt, så er det det. Du kan ikke skrive dig ud af loven,« siger Kim Fogtmann.

Flere af kvinderne fra Sund med Wulff har oplyst, de ikke turde dele kontrakten. Der står nemlig i den, at »der er tavshedspligt, det vil sige, at denne kontrakt ikke må deles«.

Men endnu en gang ville den ikke holde i retten ifølge Kim Fogtmann.

»Det er helt forrykt, at nogen prøver at binde folk til den her slags aftaler. Jeg kan generelt sige, at det jo er folks frie valg, om de vil følge den, men de skal vide, at størstedelen af aftalen er urimelig, og derfor ikke bindende. Man kan ikke bare lave en tys-tys-aftale, som de prøver her, fordi de stiller urimelige vilkår op.«

Til B.T. oplyser virksomheden Sund med Wulff, at de ikke er interesseret i at bryde loven. Derfor har de nu også selv har sat en advokat på sagen.

»Kontrakterne blev udarbejdet af en advokat i sin tid, men nu har vi fået en ny advokat på sagen, for at finde ud af, hvad der er op og ned. Vi er ikke interesseret i at gøre noget, man ikke må,« siger en medarbejder, der kun vil udtale sig, hvis hendes navn bliver undladt af artiklen.

Så hvis jeres advokat også kommer frem til, at kontrakterne ikke holder i retten, vil I så ændre dem?

»Ja, så forholder vi os til det. Vi forholder os til loven. Vi har ikke gjort noget i ond tro. Kontrakterne er udarbejdet af en advokat, og der har vi jo bare haft autoritetstro. Bliver vi klogere, så følger vi det,« siger medarbejderen videre.