Thomas Kastrup-Larsen (S) står midt i sit livs nok indtil videre største politiske stormvejr. Ved kommunalvalget blev hans stemmetal halveret.

Men hvem er han – den fraskilte chili-elskende socialdemokrat fra Kalundborg, der nu går ind i sin tredje periode som borgmester for Danmarks tredjestørste kommune?

Når han skal væk fra den til tider hæsblæsende politik, er det musikken, han tiltrækkes af.

Undertegnede har selv set ham til en Benal-koncert i 2017 på det hedengangne spillested Platform 4. Han stod i forreste række og kastede håndtegn til den hårdtslående hiphopduo. Da Benjamin Hav fra duoen fandt ud af, at Aalborgs borgmester stod der, kvitterede han med en hilsen fra scenen.

»En af de bedste koncerter, jeg nogensinde har været til, var med Psyched Up Janis på 1000Fryd, lige før de slog igennem. De sagde, vi var 120 mennesker derinde, men vi var mange flere, tror jeg.«

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester for socialdemokraterne i Aalborg Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Kastrup-Larsen, borgmester for socialdemokraterne i Aalborg Foto: Henning Bagger

Thomas Kastrup-Larsen har langtfra altid været den polerede type, som man i dag ser på valgplakater og pressebilleder.

Der findes billeder af ham med langt hår, striktrøje og ørering. Men han var selvfølgelig også fan af Pearl Jam, Bob Dylan, Neil Young og Nirvana, og han tiltrækkes af den alternative musikscene. Så det hørte ligesom stilen til.

»Jeg var lystfisker med stort L. Jeg havde mere fokus på, hvad der skete inde i mit hoved, og ikke så meget på det ydre. Men selv for den stil var jeg nok mere til den ikke så polerede side,« indrømmer borgmesteren.

Men hvis man vil lege med på topniveau i kommunalpolitik, må striktrøjer, ørering og langt hår vige for kongeblå jakkesæt og slips.

Han er altså blevet en mere poleret Thomas Kastrup-Larsen.

»Nu er ændringen jo sket over 24 år, ikke? Men i takt med jeg brugte mere tid på politik, så fandt jeg ud af, at folk reagerer på, hvordan du ser ud. Det betyder også noget, i forhold til hvor meget der bliver lyttet til dig,« siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

»Så var der en dag, hvor Mai-Britt Iversen (afgående rådmand på familie- og beskæftigelsesforvaltningen, red.) sagde til mig: 'Thomas, hvis du skal være borgmester, skal du fucking stryge din skjorte.' Så gik jeg i gang med det.«

Nu er jakkesættet blevet en art uniform. Et skjold, om man vil, når den politiske storm raser, og dagene kan være knap så sjove at komme igennem.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen fra Socialdemokratiet, ringer efter tilbagegang på fem mandater, da 86, 6 procent af stemmerne er optalt på valgaftenen i Aalborg Kongres & og Kulturcenter tirsdag den 16. november 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen fra Socialdemokratiet, ringer efter tilbagegang på fem mandater, da 86, 6 procent af stemmerne er optalt på valgaftenen i Aalborg Kongres & og Kulturcenter tirsdag den 16. november 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Han er egentlig oprindelig fra Kalundborg, men flyttede til Aalborg for at læse politik og administration på Aalborg Universitet.

Han blev skilt i 2018. »Vi var vokset fra hinanden,« fortæller borgmesteren.

Det er ikke, fordi han ikke tror på den livslange kærlighed, men det lykkedes bare ikke for ham, som han siger.

I dag bor den 48-årige borgmester på Schleppegrellsgade i Aalborg Vestby sammen med sin kæreste, Kristine, som han har dannet par med siden 2019.

Hvem der scorede hvem, vides ikke. Det hjalp de vist hinanden med. Han har børnene Aksel på 14 år, Martha på 17 år og Clara på 19 år. Martha er dog på efterskole.

Og så er der bonusdatteren Julie på 13, der bor hjemme, og Alexander på 20, der er fløjet fra reden.

De fleste nordjyske borgmestre kan man som journalist på et lokalmedie i Nordjylland ringe direkte til. Men Thomas Kastrup-Larsen er en af de politikere, der værner om sin tid.

Journalister har hans direkte nummer, men der er en stående aftale om, at det bruger man ikke.

Journalister skal gå gennem hans sekretær eller sende ham en mail.

Og så stiller han som regel også op.

»Ens morgen er ligesom ødelagt, når der ringer et medie klokken 5.30 for at få en kommentar, ikke? Jeg har jo stået i spidsen for flere udvalg i Kommunernes Landsforening, så det nationale mediepres kan være enormt. Og det gør jo bare, at jeg har behov for at trække stikket.«

For han arbejder 65 timer om ugen. Det er det, jobbet kræver, og det er det, han kan holde til.

Thomas Kastrup-Larsen stemmer på valgstedet Haraldslund i Aalborg tirsdag den 16. november 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Kastrup-Larsen stemmer på valgstedet Haraldslund i Aalborg tirsdag den 16. november 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Men det er også en arbejdsuge og et arbejdspres, der har haft betydning for hans personlige relationer.

»Det har haft omkostninger på den måde, at der er venskaber, jeg har ladet glide ud i sandet, fordi jeg simpelthen ikke har haft tid og overskud til det,« siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

»Og så er jeg er altid på. Det gør, at når jeg er et sted henne, hvad enten det er en koncert i Hamburg, på Nibe Festival eller Skråen, så tænker jeg over, hvad jeg gør, og hvad jeg siger. Så prøver man at lade være med at pille næse. Men jeg har vænnet mig til, at jeg kun kan være borgmester på én måde, og det er ved at være, som jeg nu er, og så må folk tage mig, som jeg er.«

Men når han skal trække stikket, går turen ofte ned til hans orangeri, hvor han dyrker sin store hobby: at dyrke chilier.

Kronprinsesse Mary løber 5 kilometer under Royal Run i Aalborg søndag den 12. september 2021. Her ved starten på løbet. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsesse Mary løber 5 kilometer under Royal Run i Aalborg søndag den 12. september 2021. Her ved starten på løbet. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

De bliver blandt andet til hjemmelavede chilisaucer i borgmesterens køkken. Yndlingssorten er den, der hedder Scotch Bonnet Chocolate. Den ligger på styrke 9 ud af 12, og den ville nok få de fleste andre til at løbe efter nærmeste liter mælk.

Men Thomas Kastrup-Larsen ville nok bare registrere, at den brændte lidt, og ufortrødent fortsætte sin dag. Den er god stærk, aromatisk, og så er den »fandeme bare lækker«.

»Jeg er sådan lidt nørdet omkring det. Jeg kan godt lide at gå ned i mit orangeri og have sådan et kvarter, hvor jeg pusler om dem. Det er sådan en god mental ting for mig at gøre, og det virker afstressende,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Men ellers er det familien, der bliver prioriteret, når borgmesterens tid tillader det.

»Jeg prioriterer familien højt. Og det er vigtigt for mig at få nogle oplevelser sammen med mine børn. Hvis ikke der var covid-19, kunne jeg være ude hver eneste dag til sen aften. Et år talte vi op til, at jeg fik 2.400 invitationer fra alt muligt,« siger borgmesteren og fortsætter:

»Men det er der jo ikke nogen, der kan holde til.«