Forestil dig, at din bogreol står og banker ind mod din væg. Forestil dig, at du skal have et høreværn på for at kunne opholde dig i dit eget hjem. Og forestil dig, at du vågner med følelsen af, at dine indvolde 'vibrerer'.

Det lyder som en rædselsfuld hverdag, men ikke destomindre er det virkeligheden for de borgere, der bor i det traditionsrige Humleby-kvarter på Vesterbro i København.

Her ligger de gamle rækkehuse et stenkast fra Carlsberg Byen, hvor der de seneste og kommende år skyder bygninger op på må og få.

Bygninger skal af gode grunde bygges, og det er et af de byggerier, der lige nu driver naboerne til vanvid.

»Det er fuldstændig vanvittigt og ekstremt frustrerende. Når lyden er værst, lukker vi vunderne og tager høreværn på, og man kan stadig høre det igennem. Det er til at blive skør af,« fortæller Henrik Ledet, der bor omkring 100 meter fra byggeriet på Küchlersgade.

Når Henrik har gæster på besøg, får de et par sæt høreværn, så de kan holde ud at være i dem selv Foto: Privatfoto

Støjen er især blevet et problem, efter byggeriet er nået til den såkaldte spunsning, hvor man med voldsom kraft banker elementer ned i jorden.

Henrik Ledet beskriver, hvordan det gør decideret ondt i ørerne at være i nærheden af ørerne, og at der er målt over 100 decibel tæt på byggeriet, hvilket er et niveau man normalt betegner som værende potentielt sundhedsskadeligt.

Tættere på byggeriet bor Morten Eriksen, og her fornemmer du også hurtigt, at han er temmelig frustreret over de høje lyde.

»I går var det helt vanvittigt. Jeg lå og lavede øvelser på gulvet, da jeg mærkede, hvordan det nærmest gik igennem min krop. Det er helt umuligt at tale, selvom man er indenfor, og når lyden så endelig pauser, er kroppen helt stresset, fordi man frygter, det starter igen,« fortæller Morten Eriksen.

Morten Eriksen sidder med sit høreværn på, hvilket er nødvendigt, når larmen går i gang. Foto: Privatfoto

Sammen med naboerne har han fået en advisering om, at der skal bygges til og med januar 2022, men hvis det er med det lydniveau, tør han ikke spå om fremtiden.

»Hvis det fortsætter bliver jeg enten sindssyg eller skilt,« siger Morten, der har store problemer med at passe sit hjemmearbejde i al støjen.

Ét er den altoverskyggende larm og følelsen af ikke at kunne slappe af i sit eget hjem.

Noget andet er den voldsomme vibration, der kommer som følge af spunsningen, og som eksempelvis bekymrer Henriette Wiberg Danielsen.

Det er byggeriet herinde ved Carlsberg Byen, der trækker tænder ud Foto: Privatfoto

»Jeg er vågnede forleden ved, at det føltes som om, mine indvolde vibrerede. Kan det være sundt? Man bliver sgu lidt skør og nervøs,« fortæller Henriette Wiberg Danielsen og fortsætter:

»Vores bogreol står også bare og hamrer ind mod væggen på grund af vibrationerne. Jeg synes, det er helt uacceptabelt, at man skal finde sig i sådan et høj larm.«

Sammen har flere beboere i Humleby-kvarteret klaget til Københavns Kommune, men der har ingen hjælp været at hente.

Og det er samme besked, som Københavns Kommune i store træk giver B.T.

»De politiske beslutninger for området tilsiger, at vi skal give tilladelser til byggerier som dette, da et er en forudsætning for, at boligmassen i København kan udvides. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget det pågældende spunsningsarbejde må støje. En sådan grænse vil forsinke eller umuliggøre arbejdet. I stedet har vi opsat regler for, hvornår arbejdet må pågå. Der må alene ske spunsningsarbejde indenfor almindelig arbejdstid på hverdage,« siger Søren Geert Nielsen, chef for støjenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Derudover pointerer Søren Geert Nielsen, at man har adviseret naboerne, og at der derfor er frihed til at larme, som man vil, og at der ikke er udsigter til nogen form for kompensation.