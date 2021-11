Det er et spørgsmål om liv og død, når der ikke er hænder nok på landets fødegange.

105 jordemødre frygter, at de en dag står med et dødt barn i hænderne, der ellers kunne have levet et sundt og raskt liv, hvis ikke de får bedre vilkår på Hvidovre Hospitals fødeafdeling, hvor de har deres daglige gang, skriver Femina.

Derfor er de gået sammen om at udforme og underskrive et bekymringsbrev, som er sendt til direktionen hos Hvidovre Hospital og Region Hovedstaden.

»Vi skriver ikke til jer, fordi vi ikke kan nå på toilettet eller spise vores madpakker, det kan vi ikke, og det er slemt nok, men virkeligheden er langt værre end det. Vi oplever dagligt at gå på kompromis med fagligheden og patientsikkerheden i afdelingen,« står der blandt andet i brevet.

Det er også den oplevelse jordemoder og tillidsrepræsentant på fødeafdelingen i Hvidovre, Malene Bergmann, har. Derfor har hun været med til at skrive brevet:

»Mine kolleger er bange for, at de går så meget på kompromis med fagligheden, at det kan få fatale konsekvenser. De er ultimativt bange for, at der dør et barn på deres vagt. Som vi skriver i brevet, er det en overvejelse, nogle af os ofte har,« fortæller hun til Femina og fortsætter:

»Nu står vi en situation, hvor vi ikke kan rekruttere og absolut heller ikke fastholde vores kolleger. Det eskalerer nu, og derfor sender vi brevet.«

Hvidovre Hospital har i øjeblikket 120 jordemødre tilknyttet fødegangen, fødemodtagelsen, svangreafdelingen og konsultationer. Men ifølge en opgørelse fra Region Hovedstaden, mangler 25 stillinger at blive besat.

Konsekvensen er, at mange kvinder i fødsel bliver overladt til sig selv, indtil de er langt nok i fødslen. Nogle får endda først en jordemoder, når de er i pressefasen eller får brug for et akut kejsersnit på grund af den manglende opmærksomhed.

Overordnet set beskriver jordemødrene i brevet, at de savner tid til behandlinger, pleje, omsorg og at kunne være til stede sammen med de vordende forældre og efterfølgende have øje på de små poder.

Region Hovedstaden har fået fremlagt kritikken, men ønsker ikke at svare Femina, før de skal mødes med jordemødrene.