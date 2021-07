Efter at have været i nærkontakt med en coronasmittet, viste hertuginde Kate sig lørdag offentligt for første gang siden sin selvisolation.

Det gjorde hun sammen med sin mand, prins William, under lørdagens tennisfinale ved Wimbledon i London.

Parret overværede hele finalekampen fra eksklusive VIP-pladser, og efterfølgende havde hertuginden fået en helt særlig opgave af arrangørerne.

Det var nemlig den 39-årige hertuginde, som overrakte trofæet – det synlige bevis på Wimbledon-sejren – til australske Ashleigh Barty, som slog tjekken Karolina Pliskova i finalen.

Hertuginde Kate overrækker trofæet til Ashleigh Barty. Foto: MIKE HEWITT

Hertuginde Kate har i mere end en uge siddet i coronaisolation.

Buckingham Palace bekræftede, at hun havde været i nærkontakt med en coronasmittet, hvorfor hertuginden – der ellers er færdigvaccineret – måtte en tur i isolation.

»Hendes kongelige højhed oplever ikke nogen symptomer, men følger alle de relevante statslige retningslinjer og selvisolerer derhjemme,« lød meldingen.

Isolationen betød også, at Kate ikke kunne gøre sin mand selskab under semifinalen mellem Danmark og England onsdag.

Hertuginde Kate og prins William. Foto: NEIL HALL

Men det kunne hun så under finalen ved den traditionsrige tennisturnering.

Hertuginde Kate var også til stede ved Wimbledonfinalen i 2019, hvor rumænske Simona Halep besejrede Serena Williams. Dengang med hertuginde Meghan ved sin side.