For anden uge i træk har der været sorte skyer under optræk ved Buckingham Palace.

Torsdag blev de sidste tre episoder af Netflix-serien 'Harry & Meghan' om hertugparret af Sussex, prins Harry og hertuginde Meghan, vist.

Med dagens tre afsnit har prins Harry og hertuginde Meghan ikke holdt noget tilbage, hvad angår deres forhold til både kong Charles og prins William.

Her hævder parret nemlig, at toppen af det britiske kongehus, bestående af kong Charles, prins William og prinsesse Cathrine, var jaloux på deres popularitet og hadede, at de 'stjal' rampelyset.

Harry og Meghan går faktisk så langt som til at proklamere, at de var ‘bedre’ til jobbet med de royale pligter – hvilket medførte, at prins Harrys familie ikke kunne lide, at hertuginde Meghan blev behandlet som en 'kongelig rockstjerne' af medierne, efter de blev gift i 2018.

»Problemet er, når nogen, der er udset til en birolle, gifter sig og stjæler rampelyset eller gør jobbet bedre end den person, som er født til jobbet. Det gør folk oprevet. Det flytter balancen,« siger prins Harry med hentydning til sin far kong Charles, der på daværende tidspunkt var arvtager til den britiske trone, og sin bror, prins William.

Den britiske kongelige familie havde deltaget i en mindebegivenhed, hvor alle medlemmer, inklusive dronning Elizabeth, var til stede.

Alligevel var det hertugparret af Sussex, der dagen efter trak alle overskrifterne.

På baggrund af den seance fortæller Prins Harry, at parret mente, det ikke var deres skyld, og hans mor, den afdøde prinsesse Diana, oplevede det samme i løbet af sin tid i kongehuset.

»Med medieopmærksomheden kom der en masse jalousi, en større mængde af komplicerede situationer opstod på grund af det,« lød det fra prinsesse Diana i hendes opsigtsvækkende BBC-interview fra 1995 – et klip, som dokumentaren også har valgt at tage med i dagens offentliggjorte episoder.

Ifølge B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er de sidste tre afsnit mere skadelige for den britiske kongefamilie.

Alligevel mener han, at der stadig er et stort problem i dokumentaren – den bliver ifølge Jacob Heinel Jensen pakket ind som en kvalm sødsuppefortælling for at fremhæve, hvor fantastiske og velgørende hertugparret er.

»Hvis jeg havde været producer, havde jeg sagt til dem, at de skulle klippe hele serien ned til en stram time, hvor de samlede kritikken: Det havde været meget mere troværdigt og ærligt.«

Jacob Heinel Jensen anerkender dog, at detaljerne vedrørende det famøse Sandringham Summit er opsigtsvækkende, og kalder Meghans anklager om nægtet psykologhjælp for meget giftige.

»Jeg hæfter mig også ved, at de insinuerer, at nogle ved hoffet begyndte at sprede negative historier om Meghan, fordi Harry og Meghan fyldte for meget i medierne. Og pludselig kunne man se en ændring. Nu var der kun negative historier om Meghan – og positive om Kate.«

»Her giver Harry faktisk et indblik i, hvordan systemet fungerer. Han siger, at kongehusets kommunikationsafdeling kan finde på at lave byttehandler med journalisterne, og at det er grunden til, at Meghan og Harry er blevet fremstillet så negativt.«

I dokumentarens første afsnit om Harry og Meghan hører seerne om parrets spirende romance, der startede gennem mediet Instagram, og kritik af pressen – hvor Harry og Meghan blandt andet følte sig jagtet af pressen i 2016 efter offentliggørelsen af deres forhold.

Afsnit to viser intime detaljer fra Meghans barndom, prins Harrys frieri og kritik af det britiske kongehus for ikke at have stået mere imod pressens racistiske tone.

Det tredje afsnit fortæller om bryllupsforberedelserne forud for det storslåede bryllup i 2018 – hertuginde Meghan fortæller blandt andet om det anstrengte forhold til sin far, og hvordan Harry og Meghan følte sig tvunget til at ‘optræde’ for pressen.

