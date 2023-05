Tirsdag aften var prins Harry og hertuginde Meghan ifølge dem selv i en 'nær katastrofal biljagt'.

Nu har det Montecito-bosiddende hertugpars advokater skrevet til fotobureauet, hvis fotografer skulle have jagtet dem, for at få udleveret deres billedmateriale – men kravet er blevet afvist på ganske markant vis.

'Vi forlanger hermed, at Backgrid (fotobureau med fokus på kendte, red.) straks udleverer os kopier af alle fotos, videoer og/eller film taget sidste aften af freelancefotografer fra at parret forlod deres begivenhed og de næste adskillelige timer frem,' skriver hertugparrets advokater i et brev til bureauet.

Men Backgrid og deres advokater har allerede svaret tilbage med deres eget brev.

Hertuginde Meghan og prins Harry ankom tirsdag sammen med hertuginde Meghans mor, Doria Ragland, til prisuddelingen Women of Vision. På hjemturen skulle de alle tre dog have følt sig forfulgt af fotografer. Foto: Twitter/anDrew Vis mere Hertuginde Meghan og prins Harry ankom tirsdag sammen med hertuginde Meghans mor, Doria Ragland, til prisuddelingen Women of Vision. På hjemturen skulle de alle tre dog have følt sig forfulgt af fotografer. Foto: Twitter/anDrew

Det amerikanske fotobureau fastholder, at det, der foregik den tirsdag aften i New York, ikke var hverken farligt eller på noget tidspunkt tæt på at resultere i en kollision.

Samtidig afviser de kategorisk at udlevere nogen af de billeder, deres fotografer fik taget af parret, der udtrådte af det britiske kongehus for tre år tilbage.

For Backgrid har loven på deres side i forhold til ikke at udlevere det materiale, som deres – ifølge dem selv fire fotografer, der skulle have fordelt sig i tre biler og en på cykel – fik knipset af prins Harry og hertuginde Meghan i New Yorks gader tirsdag aften.

»I Amerika, som jeg er sikker på, du ved, tilhører ejendom dens ejer. Tredjeparter kan ikke bare kræve at få det udleveret, som måske konger kan gøre,« lyder det i svaret fra fotobureauets advokater.

»Måske skulle I sætte jer ned med jeres klienter og rådgive dem om, at hans engelske regler om kongeligt privilegium til at kræve, at borgerskabet skal overgive deres ejendom til kronen, blev forkastet i dette land for længe siden. Vi står ved vores grundlæggere.«

Hertuginde Meghan Markle med ægtemanden, prins Harry, og hendes mor, Doria Ragland, til lanceringen af en kogebog tilbage i 2018. Foto: BEN STANSALL Vis mere Hertuginde Meghan Markle med ægtemanden, prins Harry, og hendes mor, Doria Ragland, til lanceringen af en kogebog tilbage i 2018. Foto: BEN STANSALL

Ifølge prins Harry og hertuginde Meghan var der dog tale om en 'nær katastrofal biljagt', hvor de over mere end to timer blev forfulgt af mere end ti 'højest aggressive paparazzofotografer', da de sammen med hertuginde Meghan Markles 'ekstremt rystede' mor, Doria Ragland, forlod prisoverrækkelsen Women of Vision tirsdag aften, hvor hertuginde Meghan blev hædret for sit arbejde for ligestilling.

Først skulle prins Harry med konen, svigermor og deres sikkerhedsvagter have kørt i egen bil, før de alle skiftede over til en taxa, angiveligt for at slippe væk fra de mange fotografer, der ifølge deres talspersons officielle udtalelser nær kostede sikkerheden for 'andre bilister på vejen, fodgængere og to betjente fra New Yorks politiafdeling'.

Hertugparret skulle i den anledning have ønsket at få billederne fra den såkaldte biljagt udleveret for at kunne forbedre deres sikkerhed.

Prins Harry og hertuginde Meghan valgte selv at forlade det britiske kongehus tilbage i januar 2020. Foto: NIKLAS HALLE'N Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan valgte selv at forlade det britiske kongehus tilbage i januar 2020. Foto: NIKLAS HALLE'N

Ifølge politiet i New York endte biljagten dog ikke katastrofalt på nogen måde.

Det lokale politi har allerede været ude og understrege, at de ikke modtog nogen anmeldelser på baggrund af biljagten tirsdag aften, samt at politistyrken i forvejen 'assisterede' hertugparrets egne sikkerhedsfolk i forhold til deres sikkerhed.

»Hertugen og hertuginden af Sussex kom frem til deres destination, og der var ikke nogen rapporterede kollisioner, stævninger, skader eller anholdelser i den anledning,« lød det onsdag i en officiel udtalelse fra New York Citys politiafdeling.

I det hele taget tegner der sig et billede af, at prins Harry og hertuginde Meghan har oplevet situationen tirsdag aften som mere alvorlig end de andre tilstedeværende.

»Det første, jeg tænkte, var, at det her slår stærkt ud på bullshit-barometeret. Som mange har sagt og skrevet, så kan det slet ikke lade sig gøre med sådan en biljagt på Manhattan, og både politiet, borgmesteren og sågar taxachaufføren, der kørte med parret, har været ude at afkræfte historie,« udlagde B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen torsdag sagen.