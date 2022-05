»Helt vildt« at regeringen vil bestemme, om de ældre skal have hakkebøf eller flæskesteg til aftensmad.

Så kontant er angrebet mod det forslag på ældreområdet, som social- og ældreminister Astrid Krag netop nu forsøger at få igennem i forhandlingslokalet.

Helt konkret har Mette Frederiksen søsat et prestigeprojekt om at sætte kommunerne fri på ældreområdet, så de ikke er bundet på hænder og fødder af regler fra Christiansborg.

Men i den øvelse lægger regeringen også op til at fjerne de ældres lovsikrede ret til selv at bestemme, hvem der skal levere rengøring, pleje og mad i hjemmet.

Det får nu en række partier til at skyde med skarpt efter Mette Frederiksens ældreprojekt.

Astrid Krag forsøger lige nu at lande en aftale om det prestigeprojekt, som Mette Frederiksen annoncerede i sin nytårstale. Men både Venstre og Konservative nægter at lægge stemme til, hvis Astrid Krag ikke retter ind og sikrer de ældres frie valg.

»Det er helt forkert at afskaffe de ældres ret til selv at vælge, hvem der skal levere hjemmehjælpen eller maden. Tænk på, at nogle ældre får hjælp seks gange om dagen. Det er bare endnu et af regeringens angreb på frie valg,« siger Mette Abildgaard, der er politisk ordfører for De Konservative.

Statsminister Mette Frederiksen og Social- og indenrigsminister Astrid Krag på pressemødet i forbindelse med regeringsseminar på Marienborg mandag den 13. januar 2020.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og Social- og indenrigsminister Astrid Krag på pressemødet i forbindelse med regeringsseminar på Marienborg mandag den 13. januar 2020.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Hun nævner blandt andet regeringens forslag om at tvangsfordele gymnasieelever efter deres forældres indkomst som et andet eksempel på »regeringens modstand mod danskernes frie valg.«

»Jeg er fuldstændig enig i Ældre Sagens kritik af, at regeringen svigter de ældre. Det er i bund og grund vildt, at regeringen vil bestemme, hvem der skal gøre rent og levere mad til voksne mennesker, der bor i deres egen bolig,« siger Jane Heitmann, ældreordfører for Venstre.

Regeringen har derfor to muligheder for et flertal for deres forslag.

Enten skal Radikale Venstre med i aftalen, eller også skal de håbe på et flertal med Dansk Folkeparti samt et par stykker af de mange løsgængere.

Men heller ikke de to scenarier virker realistiske.

»Mette Frederiksen solgte det her i nytårstalen som godt for de ældre. Men det er håbløst. Det er ikke kommunerne, der skal bestemme, hvem der skal ind i de ældres hjem. Det skal de ældre fuldstændig selv styre,« siger Pia Kjærsgaard (DF).

»Det kommer ikke igennem. Det kan ministeren lige så godt indstille sig på,« siger hun.

Radikale Venstre er på samme linje.

»Det er vigtigt, at vi holder fast i det frie valg for de ældre. Vi vil gerne have, at det skal blive ved med at være en rettighed, så der er noget, de ældre kan regne med. Derfor ser jeg heller ikke for mig, at vi går med i aftale, hvor de ældre ikke bevarer retten til det frie valg,« siger ældreordfører Christina Thorholm (RV).

Tirsdag skrev Astrid Krag i en mail til B.T., at »rigtig meget er godt i vores ældrepleje i dag, men det er desværre ikke hele billedet.«

Hun skriver videre, at regeringen derfor vil lave en ny ældrelov, »hvor vi også vil give de ældre flere valgmuligheder og mere selvbestemmelse. Derudover forhandler vi lige nu med Folketingets partier om nye velfærdsaftaler, der sætter kommunerne fri på ældreområdet, og her håber jeg, at alle vil gå fordomsfri og åbne ind til drøftelserne til gavn for de ældre.«