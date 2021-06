»Ingen skal være bange for at gå på gaden i Danmark – I får ikke lov at tage vores frihed.«

Sådan lød det kontante budskab fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning i oktober sidste år. Hun talte om og til de stadigt flere bandekriminelle, der i stigende omfang skabte utryghed i gaderne.

Statsministeren har siden sin tiltrædelse talt for en hård linje over for banderne – hårdere straf, mere overvågning og flere værktøjer til politiet.

Men det har ikke haft effekt på antallet af aktive bandemedlemmer i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen besøger Køge Lokalpolitistation torsdag den 27. august 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen besøger Køge Lokalpolitistation torsdag den 27. august 2020. Foto: Liselotte Sabroe

På bare et år er det tal nemlig steget fra 1.114 personer i 2020 til 1.268 i 2021.

Det viser en opgørelse fra Justitsministeriet, der er sendt til Folketingets retsudvalg 31. maj.

Det sker efter næsten ti år med et næsten konstant fald i antallet af bandemedlemmer fra over 1.800 personer i 2011.

Siden Socialdemokratiet overtog regeringsmagten, har danskernes tryghed og kampen mod kriminelle bander været højt prioriteret.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mener, at regeringen har svigtet i kampen mod banderne. Foto: Emil Helms Vis mere Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mener, at regeringen har svigtet i kampen mod banderne. Foto: Emil Helms

Mette Frederiksen har blandt andet lanceret en sikkerhedspakke med øget overvågning, givet flere ressourcer til politiet via et politiforlig og forsøgt at danne flertal for et opholdsforbud mod utryghedsskabende grupperinger.

Men det er slet ikke nok, lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, der med egne ord er »rasende«.

»Vi havde knækket kurven, men under denne regering står det stille og stiger endda lidt. Der skal en prop i den udvikling, og det skal være nu,« siger han og kræver, at justitsminister Nick Hækkerup svarer for sig.

»Jeg synes slet ikke, regeringen har gjort nok. Man sover i timen, og det udnytter banderne. Det er svært for mig at tage seriøst,« afslutter han.

Den knækkede kurve fremhæves også af De Konservative, der også vil have ministeren på banen.

»For få år siden var vi på vej i den rigtige retning, men nu ser det ud til at skride. Jeg kan frygte, at vi måske har lettet foden fra speederen, og det får banderne til at rekruttere flere,« siger den konservative retsordfører, Mads Andersen, til B.T.

Han opfordrer allerede nu regeringen og justitsminister Nick Hækkerup til at indkalde til forhandlinger om en ny bandepakke.

»De skal ikke øge deres antal. Vi skal have dem væk fra gaderne, og de skal stresses,« tilføjer han.

Jeg kan frygte, at vi måske har lettet foden fra speederen Mads Andersen (K), retsordfører

Både Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd beskriver over for B.T., at udviklingen i antallet af bandemedlemmer »er dynamisk og bevæger sig hele tiden«.

Førstnævnte skriver i et svar, at der er usikkerhed om tallene, og at de aktuelt kan ligge lavere end i opgørelsen sendt til Folketinget.

Justitsminister Nick Hækkerup har ikke haft mulighed for at stille op til interview med B.T., men i en skriftlig kommentar kalder han bandernes hærgen for »fuldstændig uacceptabel«.

Han understreger, at regeringen siden 2019 har sat ind over for utryghedsskabende adfærd og løbende givet politiet flere muskler i kampen mod banderne.

Justitsminister Nick Hækkerup under et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, tirsdag den 18. maj 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup under et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, tirsdag den 18. maj 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Justitsministeren suppleres af den socialdemokratiske retsordfører, Jeppe Bruus, der påpeger usikkerheden i medlemsopgørelserne, men medgiver dog, at der fortsat er store problemer med øget rekruttering i de kriminelle bander.

»Vi skal fortsat banke hårdt til medlemmerne, og det har regeringen allerede gjort. Men vi er oppe mod kyniske kriminelle, der rekrutterer udsatte unge som en del af deres forretningsmodel,« siger Jeppe Bruus, der gerne vil se på nye initiativer, der kan stoppe bandernes forsyningskæder.

Han skyder dog tilbage på de borgerlige partier for ikke at bakke op om regeringens forslag om at opholdsforbud rettet mod bandekriminelle.

»Det kan da undre, at man kort tid efter kræver mere handling og ministeren på banen. De har lige stemt et effektivt forslag ned i salen,« siger Jeppe Bruus.