»Stop sexisme!«

Sådan lyder det fra Enhedslisten i Aarhus. Og selvom det måske ikke kommer bag på mange, at partiet ønsker at stoppe sexisme, kommer udtalelsen efter et sandt drama i Enhedslisten i Aarhus.

Partiveteranen Viggo Jonasen blev sparket ud af partiet efter næsten 30 år, da to byrådsmedlemmer berettede om sexisme og chikane af blandt andet byrådskollegaen Laura Bryhl.

»Sexisme er desværre en del af vores hverdag. Sexismen har mange ansigter og findes på alle niveauer og i alle dele af vores samfund – også i Enhedslisten,« skriver Enhedslisten Aarhus i en pressemeddelelse.

»Derfor er det vigtigt at støtte op om mennesker, som udsættes for sexisme. Det er vigtigt, at vi er fælles om at stå imod latterliggørelse og mistænkeliggørelse, når nogen står frem med oplevelser om sexisme,« fortsætter partiet.

Det får derfor også Enhedslisten Aarhus til offentligt at tilkendegive deres sympati med Laura Bryhl.

»Bestyrelsen i Enhedslisten Aarhus bakker fuldt op om vores byrådsmedlem Laura Bryhl, som har haft modet til at bringe en sag om sexisme op. Og vi vender os stærkt imod de, der henvender sig til hende, enten personligt eller på sociale medier, med mistænkeliggørelse eller latterliggørelse,« står der i pressemeddelelsen.

Partiet kommer ikke yderligere ind på, hvad det er for en mistænkeliggørelse eller latterliggørelse, Laura Bryhl har været udsat for.

Der har dog været interne stridigheder i partiet om, hvorvidt det var retfærdigt, at Viggo Jonasen blev ekskluderet fra partiet.

Men Enhedslisten Aarhus slår fast, at det var den rigtige beslutning.

»Det er handlinger som disse, der gør, at kvinder er magtesløse, når de møder sexismen. Det må ikke være frygt for udskamningen og personlig hetz, der gør, at man ikke siger fra. Det går simpelthen ikke. Hjælp os med at stoppe sexismen. Sig fra og bak op om de, der udsættes.«

Laura Bryhl er i øjeblikket sygemeldt.

»Laura, vi har din ryg, og vi glæder os til at se dig tilbage,« afslutter partiet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Laura Bryhl.

Viggo Jonasen har hele tiden fastholdt, at han ikke har opført sig sexistisk.