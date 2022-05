Det har været et sandt drama i Enhedslisten i Aarhus de seneste par måneder. Sexisme, eksklusion og syge politikere har fyldt markant.

Søndag blev der sat et endeligt punktum for tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasen (EL), der siden marts har været ekskluderet fra partiet.

På Enhedslistens årsmøde fik Viggo Jonasen ifølge eget udsagn 10 minutter til at tale sin sag, efter han i marts blev anklaget for sexchikane over for to byrådsmedlemmer.

»Jeg blev vred. Jeg havde intet hørt eller set om en eksklusionssag før da (før tilsendt mail om indstillelse til eksklusion, red). Det var som at få en kniv i ryggen. Jeg blev ked af det,« sagde Viggo Jonasen blandt andet i sin tale til årsmødet.

Det rokkede dog ikke ved beslutningen.

178 stemte for eksklusionen af Viggo Jonasen, 75 imod og 36 undlod at stemme – dermed stod det klart, at Viggo Jonasen var smidt ud af Enhedslisten.

Og det gør Viggo Jonasen vred.

»Jeg synes, de skulle skamme sig. Selvfølgelig er jeg utilfreds, jeg havde bedt om at få eksklusionen omstødt til årsmødet, så det ville være underligt, hvis jeg var tilfreds med, de sagde nej,« siger han til B.T. dagen derpå.

Det kommer dog ikke som en stor overraskelse, understreger han samtidig.

»Jeg havde forventet det, men jeg synes, det er en skam. Jeg synes, det er fuldstændig tosset,« siger han.

Det er dog ikke sikkert, det er helt slut for den 78-årige politiker. Han er nemlig 2. suppleant i partiets byrådsgruppe, og han kan derfor blive indkaldt – om hovedbestyrelsen vil det eller ej.

»Hvis de nuværende byrådsmedlemmer falder ud, så falder jeg ind. Og det er jeg klar til at tage på mig, jeg følger tæt med i, hvad der sker i byrådet,« siger Viggo Jonasen om situationen.

Viggo Jonasen fortæller, han ikke er færdig med politik på trods af eksklusionen.

»Jeg er slet ikke færdig, jeg blander mig det bedste, jeg har lært,« siger han og afslutter:

»Men jeg skal ikke være medlem af et andet parti, så skulle jeg selv lave et, og det gider jeg ikke.«