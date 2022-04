Det er ikke ligefrem politik, der har fyldt mest i Enhedslisten i Aarhus de seneste måneder. Sexisme, eksklusion og syge politikere har fyldt markant mere end partiets politiske budskaber.

Samtlige tre byrådsmedlemmer er lige nu sygemeldte, og Enhedslisten-veteranen Viggo Jonasen er blevet sparket ud af partiet af Hovedbestyrelsen.

En eksklusion, der har skabt så meget debat og drama i Aarhus, at der nu er blevet indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Enhedslisten i Aarhus Kommune på torsdag.

Det fortæller flere kilder uafhængigt af hinanden til B.T. Aarhus, selvom bestyrelsen ikke vil kommentere sagen, med henvisning til, at det kun angår medlemmer af Enhedslisten.

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er, at baglandet i Viggo Jonasens lokalafdeling, Aarhus Vest, ønsker, at Enhedslistens Hovedbestyrelse trækker eksklusionen af Viggo Jonasens tilbage og i stedet undersøger sagen ‘ordentligt og forfra’.

Keld Hvalsø Nedergaard, der har siddet i Aarhus Byråd for Enhedslisten fra 2017 til 2020, er medlem af Viggo Jonasens lokalafdeling, Enhedslisten Aarhus Vest. Og han er en af dem, der er frustreret over forløbet.

»Det hele er meget mærkeligt og meget gedulgt. Der er mange ting, vi – og ikke mindst Viggo Jonasen som den anklagede – ikke har kunnet få at vide af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. Vi i Aarhus har slet ikke været inde over,« siger Keld Hvalsø Nedergaard og fortæller, at der er medlemmer, der er meget påvirkede af sagen.

Solveig Munk, der lige nu er blevet kaldt ind i byrådet som stedfortræder for Laura Bryhl, der er sygemeldt, bekræfter, at stemningen i partiet ikke er alt for god.

»Håndteringen af sagen har kun forværret vores åbenlyse samarbejdsproblemer i Enhedslisten. Der er intet, der er blevet løst af eksklusionen, og det bølger med beskyldninger og motivforskning på vores Facebook-grupper,« siger hun og fortæller, at nogle medlemmer har været så »ulykkelige over sagen, at de har været for påvirkede til at dukke op til møder«.

Solveig Munk påpeger også, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige generationer i partiet oplever sagen.

»Viggo er ikke en metervare. Det er vi nogle, der både har set kvaliteten i, har værdsat og også rummet i årevis. Såmænd fundet humoristisk af og til. Det gør den nye generation så bare ikke. Jeg ville ønske, at de unge i stedet ville hjælpe os gamle med at få øje på kønsdiskriminerende adfærd i stedet for med det samme at fordømme og ekskludere, for ellers bliver vores parti kulturelt og socialt fattigt,« siger hun og tilføjer:

»I et opgør med undertrykkende faktorer forsvinder rummeligheden og humoren, og det er meget tydeligt, at det er der absolut ikke plads til over for Viggos ageren. Han bliver kastreret. Lidt som rødstrømperne kastrerede deres mænd i en periode.«

Viggo Jonasen selv er så vred over eksklusionen, at han har besluttet sig for at anke sagen på Enhedslistens årsmøde den 13.–15. maj. En mulighed, der er indskrevet i partiets vedtægter.

»Det her er så ulækkert, som noget kan blive. Det er elementært usportsligt krybskytteri. Lynjustits i ly af mørket uden om Aarhus-afdelingen dyppet i MeToo-fedt, for at få mig ud af vagten uden for stort et ramaskrig,« siger 77-årige Viggo Jonasen.

Han mener ikke, der er hold i anklagerne om sexisme og chikane, ligesom han er enormt kritisk over for processen omkring eksklusionen.

»Jeg har på ingen måde fået en fair rettergang, selvom Enhedslisten jo ellers er et parti, der bryster sig af at værne om retssikkerhed. Forretningsudvalget havde allerede indstillet mig til eksklusion, inden de overhovedet havde hørt min side af sagen, lokalafdelingen har ikke været inde over, og jeg kan ikke engang få at vide, hvem det er, der har ønsket mig ude,« siger Viggo Jonasen.

Lisbeth Torfing, der er ansvarlig for Enhedslistens Forretningsudvalg, afviser Viggo Jonasens kritik.

»Vi har kørt sagen fuldstændig efter partiets vedtægter. Der er ingen anonyme henvendelser, og Viggo Jonasen har fået tilsendt hele grundlaget for sagen,« siger Lisbeth Torfing og tilføjer, at Viggo Jonasen har mulighed for at klage over udelukkelsen på partiets næste årsmøde.