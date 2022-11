Lyt til artiklen

Hvad hun troede var mindre chikane og drengestreger, viste sig at være meget alvorligt.

Greves Venstre-borgmester Pernille Beckmann blev mandag sidst på eftermiddagen udsat for et mindre angreb.

Det skriver hun i et opslag på sin Facebook-profil.

»Mandag sidst på eftermiddag finder jeg to vandballoner som er smidt ind over hegnet til vores hus, og der lyder et stort brag som jeg blot tænker er et kanonslag. Vi tænker ikke mere over det, andet end jeg altid beder politiet om at notere dette, det gør jeg altid når jeg eller min familie udsættes for hændelser der minder om chikane,« skriver hun og fortsætter:

»Men senere på aften finder vi en flaske som indeholder papir der er smurt ind i en eller anden form brandbart væske, flasken er forsøgt antændt, det viser sig at den nok er kaste mod et af vores vinduer og det var ikke et kanonslag som først antaget.«

Derfor mener hun også, at sagen har taget en helt ny drejning. For selvom hun stadig regner med, at det er drengestreger, så er det nu også blevet en alvorlig sag for politiet, og en sag som man kan blive dømt for.

»Politiet har sikret bevismateriale og undersøger det nu for finger aftryk mv. de var også ude med hundepatrulje i området i går aftes. Jeg har derfor brugt en del af dagen på at drøfte med politiet hvordan sikkerheden omkring mig og min familie kan øges, og det vil den blive.«

»Vi er lidt chokeret over det, men vi finder tilbage til hverdagen igen når chokket lige har lagt sig,« slutter hun af med.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi. Vagtchef Boye Rasmussen bekræfter tirsdag aften, at politiet er i gang med at 'undersøge en hændelse' på borgmesterens adresse.

»Vi undersøger nærmere. Hvis der er borgere der har set noget, så bedes de kontakte politiet via 114. Vi er desuden i tæt dialog med borgmesteren omkring situationen.«

Politiet vil ikke oplyse yderligere.