For nyligt kunne håndbold-ikonet Camilla Andersen sætte “solgt-skiltet” i vinduet på sin luksuslejlighed på Islands Brygge og vinke farvel til den vilde udsigt over havneløbet i København.

Men den dobbelte OL-guldvinder - der også er europa- og verdensmester i håndbold - behøver ikke at gå uden tag over hovedet, hun har nemlig allerede købt et andet hjem.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Denne gang er det dog ikke en lejlighed men et hus i den københavnske bydel Valby, som Andersen har købt sammen med hustruen Charlotte Pedersen i starten af året.

Et hus på 288 kvadratmeter, der ifølge ejendomsmægler Jeppe Lindahl-Berg fra mæglerbutikken EDC Poul Erik Bech Valby, som står bag salget, er et såkaldt “håndværkertilbud" til total istandsættelse.

På mange måder er det altså fagre nye verden for parret; der har skiftet en helt nybygget lejlighed ud med et hjem, der har 90 år på bagen, mens udekvadratmeterne på altanen er blevet byttet ud med en have på næsten 850 kvadratmeter.

Meget mere for pengene

Camilla Andersen nåede at spille 194 kampe på de otte år, hvor hun tilbage i halvfemserne var en del af det danske kvindelandshold.

I dag er hun blandt andet håndboldekspert på DR og kan altså nu også skrive husejer på CV’et – og så endda til et hus, som hun kan glæde sig over, har kostet langt mindre pr. kvadratmeter end den lejlighed, hun netop har solgt.

Andersen og fruen købte nemlig hjemmet i Valby for 11 millioner kroner, hvilket svarer til knap 38.200 kroner pr kvadratmeter - hvorimod der skulle over 53.200 kroner til for hver eneste kvadratmeter, da de købte deres lejlighed på Islands Brygge sidste år. Her lød prisen nemlig på 6,12 millioner kroner.

Prisen på 30'er-villaen i Valby er da også under gennemsnittet i området, her lå den gennemsnitlige kvadratmeterpris i årets første kvartal nemlig på 39.000 kroner.

