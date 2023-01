Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Madonna kommer til Danmark til oktober. Til gengæld kommer hun ikke til en biograf i nærheden af dig.

I hvert fald ikke i denne omgang. Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet Pagesix.

I anledning af sit 40-års jubilæum var den 64-årige popdronning ellers gået i gang med en biografisk film om sin lange karriere.

Filmen, som hun selv ville skrive og instruere, skulle indspilles på Universal Pictures, men nu erfarer The Hollywood Reporter, at projektet er aflyst.

Madonna under Grammy Award i Los Angeles i 2015. Foto: ROBYN BECK Vis mere Madonna under Grammy Award i Los Angeles i 2015. Foto: ROBYN BECK

Det giver mening, fordi man som bekendt ikke kan være to steder på en gang. 'Like a Virgin'-sangeren har netop annonceret, at hun tager på verdensturné – en tour, der blandt andet sender hende forbi Danmark til oktober.

Men rygtet vil – ifølge mediet – vide, at turneen ikke er den eneste grund til, at filmprojektet er lagt på hylden.

Efter en lang casting proces, som Madonna insisterede på selv at være en del af, så det sidste sommer ud til, at 'Ozark'-skuespilleren Julia Garner ville få rollen som Madonna.

Men ud over det var Madonna og filmselskabet ikke enige om ret meget.

Manuskriptet er så omfattende, at filmen ville blive tre timer lang. Derfor var parterne uenige om, hvorvidt den skulle være en helaftensforestilling, om den skulle ende som en serie eller deles op i to.

Desuden var de uenige om tonen, fortæller en kilde til Pagesix. Universal ønskede en let og lys fortælling, mens Madonna syntes, at filmen skulle være mere dyster.

For som sangeren, under en live-session på Instagram, afslørede for to år siden:

'Filmen skal vise min kamp for som kunstner og kvinde at overleve i en mandsdomineret verden.'

Pagesix citerer nu en ven af Madonna for at sige:

»En dag vil Madonna lave en film om sit liv. Men lige nu er turneen det kreative og professionelle fokus for M.«