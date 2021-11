Adele har udgivet sit nye album '30'.

Og det er især én sang, der har fået den britiske tv-vært Piers Morgan til at rase i sin klumme for Daily Mail.

I sangen 'My Little Love' kan man høre stemmen fra Adeles søn, Angelo. Det får den 56-årige tv-vært til at rette kritik. Adele har nemlig tidligere beskyttet Angelo mod offentligheden, da hun gik gennem sin skilsmisse fra Simon Konecki.

»Beklager, Adele. Men jeg synes, det er skamfuldt, da du tidligere har kæmpet for din søns privatliv. Det er helt vildt dobbeltmoralskt,« skriver Piers Morgan.

Foto: TOBY MELVILLE

Men alt er ikke kritik i Piers Morgans klumme.

Han kan godt lide Adele som artist og vil sågar overveje at købe hendes album.

»Hun er en modig, ærlig kvinde med en fantastisk stemme. Men hun er gået over grænsen ved at eksponere sin søn på denne måde,« skriver Piers Morgan og tilføjer.

»Det her er den samme Adele, der gik rettens vej for at beskytte sin søns privatliv. Hun vandt og fik en stor sum penge for nogle paparazzofotos, som Angelo ikke engang anede, var blevet taget,« skriver Piers Morgan.

Adele og Simon Konecki blev gift tilbage i 2011. De gik fra hinanden i 2019.

Adele har siden fundet kærligheden igen sammen med den amerikanske sportsagent Rich Paul.