Han har taget USA med storm efter tre mesterskaber på fire år.

Nu tager det danske stortalent Christian Rasmussen hul på næste kapitel i sit amerikanske eventyr.

Søndag debuterer han i Indycar, der populært kaldes USAs svar på Formel 1, og som er ét af de sværeste mesterskaber i motorsport.

»Det bliver rimelig stort og meget spændende for mig,« fortæller Christian Rasmussen til B.T.

Christian Rasmussen er klar til sin Indycar-debut. Foto: Joe Skibinski/IMS Photo

»Selvfølgelig tænker jeg over det, men nervøsiteten er ikke slået til endnu. Det ændrer sig måske i St. Pete,« fortsætter han.

Sæsonens første løb køres traditionen tro på gadebanen i St. Petersburg i Florida, hvor Christian Rasmussen stiller til start side om side med utallige verdensstjerner.

Den forsvarende mester Álex Palou, den seksdobbelte mester Scott Dixon, den tidligere Formel 1-stjerne og Indy 500-vinder Marcus Ericsson og halvdanske Josef Newgarden, der er dobbelt mester og forsvarende Indy 500-vinder for bare at nævne nogle få.

Og så er der Rasmussens danske barndomsven Christian Lundgaard.

»Jeg er så klar, som jeg nu kan blive. Jeg har haft to dage i bilen, så det er meget nyt det hele. Vi har haft nogle gode dage, hvor jeg har lært bilen at kende, så hurtigt jeg kan. Vi må se, hvordan det går. Der er meget, der skal læres,« siger 23-årige Christian Rasmussen.

Han har kun ét mål for sin debut. Han skal køre lige op med sin erfarne holdkammerat Rinus van Kalmthout – eller bare Rinus VeeKay, som amerikanerne kalder ham.

»Han går ind til sin femte sæson, så det vil være en succes at være tæt på Rinus. Den første, man skal sammenligne sig med, er ens teamkammerat.«

I mange år har Indycar været Christian Rasmussens drøm at nå til. Det blev en realitet, da han i efteråret modtog et livsændrende opkald fra ikonet Ed Carpenter.

Christian Rasmussen har testet Indycar-raceren på Sebring før sæsonstarten. Foto: Joe Skibinski/IMS Photo

Indycar vs. Formel 1 Christian Rasmussen sætter ord på forskellen mellem verdens to største motorsportsserier. »For mig at se er Indycar Formel 1, hvor der er flere end to biler, der kan vinde hver weekend. Det er sådan, man skal se det.« »Kørerne er for mig mindst lige så gode som i Formel 1. F1-bilerne er en smule hurtigere og mere avancerede, men i Indycar er alle biler ens, hvilket gør det meget tættere.« »Det fede ved Indycar er, at man går ind til hver weekend uden at vide på forhånd, hvem der vinder løbet. Alle kan vinde på en god dag.«

Teamchefen for holdet af samme navn skal selv køre Christian Rasmussens bil i løbet af sæsonen – på de berygtede ovalbaner – hvorfor danskeren ikke får en fuld sæson i 2024.

Det eneste ovalbaneløb, danskeren skal køre i sin første sæson, er det legendariske Indy 500, som amerikanerne kalder det største spektakel i motorsport.

Christian Rasmussen vandt i januar et af motorsportens andre store løb, da han kørte først over målstregen ved 24-timersløbet på Daytona og dermed skrev sig ind i en eksklusiv klub.

Indycar-åbningsløbet starter klokken 18 dansk tid søndag 10. marts.