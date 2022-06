Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er født i Nashville, stiller op under amerikansk flag og taler kun begrænset dansk.

Alligevel er der risalamande til jul og dannebrogsflag på fødselsdagsbordet.

I dag er Josef Newgarden en af verdens bedste racerkørere og en kæmpe stjerne i USA, men det er formentlig de færreste danskere, der vil kunne genkende ham på gaden.

Det hele startede med et besøg på en lille gokartbane i Marielyst på det sydlige Falster.

Når man vinder et løb i Texas, skal det naturligvis fejres med cowboyhat og revolvere. Foto: Chris Graythen Vis mere Når man vinder et løb i Texas, skal det naturligvis fejres med cowboyhat og revolvere. Foto: Chris Graythen

Som dobbelt Indycar-mester er halvdanske Josef Nicolai Newgarden godt i gang med at skrive sig ind i historiebøgerne i amerikansk motorsport.

»Jeg taler kun en lille smule dansk,« fortæller Josef Newgarden over telefonen fra Nashville til B.T. med tung amerikansk accent, inden han slår over i amerikansk.

»Danmark er mit andet hjem, min mor er dansker, og meget af min familie bor i Danmark. Jeg er glad for at være fra Danmark, og jeg er stolt af, at min mor er dansker.«

»Jeg vil altid omfavne det, og jeg har nok taget det bedste fra begge verdener. Det har kun været godt at have det amerikanske perspektiv og samtidig se nogle ting med dansk mentalitet,« fortsætter Newgarden, der dog har én fortrydelse, som vi vender tilbage til.

Hans mor, Tina Newgarden, født Rasmussen, er opvokset på Lolland, hvor hendes forældre havde en købmandsforretning i Bandholm, og hendes morfar var fyrværker Christian Olsen i Ravnsborg.

Da B.T. ringer til hende et par dage før interviewet med Josef, kalder hun sin barndom »den bedste, man kunne ønske sig«, og det stod slet ikke skrevet i stjernerne, at hun skulle bo det meste af sit liv i USA.

Hun ville være stewardesse, men det krævede et år i udlandet først. I sit år som au pair i USA fandt hun kærligheden på universitetet. Hun blev gift med Joey, bosatte sig i Miami, flyttede senere til Nashville »og kom aldrig hjem til Danmark og stewardessejobbet«.

Tina Newgarden har dog aldrig glemt Danmark, og hun har sørget for at give danske traditioner videre til sine børn Josephine, Kristina og Josef.

Der var altid danske flag og lagkage på fødselsdagsbordet i familien, da Josef var barn. Foto: Privatfoto Vis mere Der var altid danske flag og lagkage på fødselsdagsbordet i familien, da Josef var barn. Foto: Privatfoto

»Vi får brune kartofler, rødkål og risalamande til jul, og de går stadig meget op i, hvem der finder mandlen,« siger Tina Newgarden, der også har taget juletræsdans, sankthansfejring og dansk lagkage til familiefødselsdagene med til Nashville.

Når Josef Newgarden tænker på Danmark, er det også særligt juletraditionerne, han fremhæver.

»Danmark for mig er familie og traditioner. Sådan noget som at stille mad frem til nissen på loftet, så den ikke bliver vred og bringer uheld over familien,« siger han.

»Jeg husker også, at min mormor havde et lille sommerhus ved stranden. Det er bare meget mere afslappet i Danmark end i USA.«

Sommerhuset i Marielyst har været stedet for mange sommerferiebesøg, da Josef Newgarden og hans søskende var yngre.

»Da Josef var omkring ti år, tog vi hen på gokartbanen ved Marielyst. Han var fuldstændig bidt af de der gokarts. Det var alt, han tænkte på. Han har ikke kigget sig tilbage siden, men det hele startede faktisk i Marielyst. Det er ret sjovt,« fortæller Tina Newgarden.

Josef Newgarden husker også selv den sommer.

»Jeg fik kun lov at køre på børnebanen i mindre kraftfulde gokarts, men jeg elskede det. Det hjalp helt bestemt med at tænde min passion for motorsport, og det er sjovt at tænke på, hvordan det hele er gået siden, og hvor jeg er nu. Det er helt vildt,« siger han.

Josef Newgarden fejrede sit andet Indycar-mesterskab i 2019 med sin mor, Tina Newgarden. Foto: David Royal/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Josef Newgarden fejrede sit andet Indycar-mesterskab i 2019 med sin mor, Tina Newgarden. Foto: David Royal/AP/Ritzau Scanpix

Med to mesterskaber, 23 sejre – den seneste i søndags – og en kontrakt med USAs nok største hold, Team Penske, i Indycar-mesterskabet, der kun overgås af Formel 1, når det kommer til prestige, er det ingen underdrivelse, at Josef Newgarden er en verdensstjerne.

»Det er en meget stor ære at se ens barn nå så langt. Jeg er nok farvet, for ens egne børn er de bedste i verden, men jeg synes, Danmark kan være stolt af ham,« siger Tina Newgarden og tilføjer:

»Danmark er jo kun et lille land, men vi kan godt være med. Vi har så meget at være stolte af.«

Et par år efter 'gokartferien' i Marielyst blev det alvor for nu 13-årige Josef, og så måtte Tina og Joey køre ham 4,5 timer hver vej fra hjemmet i Nashville til den tidligere Indycar-kører Mark Dismores gokartcenter i Indianapolis næsten hver weekend.

Som karrieren tog fart, kostede sporten flere og flere penge.

»Det startede vel med 20.000 dollar om året, men før vi vidste af det, måtte vi tømme den næste konto og tænke: 'Okay, hvad kan vi sælge, så han kan køre et år mere'. Da han skulle bo og køre i England, måtte vi låne penge,« fortæller Tina Newgarden om starten på Josefs karriere, inden han med gode resultater kørte sig til toppen.

»Allerede som barn tænkte Josef meget på at vinde, og hvis han tabte, tænkte han på, hvordan han kunne vinde næste gang. Han elsker perfekthed, og hvis det er ham, der begår fejl, så en løbssejr glipper, bliver han dybt ulykkelig,« fortsætter hun.

Tina kalder det »ødelæggende«, at Josef endnu ikke har vundet det legendariske Indianapolis 500-løb, som svenske Marcus Ericsson vandt for nylig. Ericssons danske kæreste fortæller om sejren lige HER.

Interessen for motorsport startede for alvor, da Josef som barn prøvede en gokart ved Marielyst på Falster. Foto: Privatfoto Vis mere Interessen for motorsport startede for alvor, da Josef som barn prøvede en gokart ved Marielyst på Falster. Foto: Privatfoto

»Der er kun én glad kører efter løbet, og de 32 andre er pissesure, når de forlader det,« fortæller Josef Newgarden, der vil fortsætte med at lægge sit hjerte og sin sjæl i at komme først over Indy 500-målstregen en skønne dag.

En sejr i det ikoniske løb er dog ikke Josef Newgardens eneste mål i livet.

»Det eneste, jeg fortryder, er, at jeg ikke har lært dansk,« siger han.

Den danske racerkører Christian Lundgaard, der i år kører sin første sæson i Indycar, driller Newgarden med de manglende danskkundskaber.

»Christian kommer hele tiden hen til mig og taler dansk, og jeg aner ikke, hvad han fabler om. Jeg bryder mig ikke om, at jeg ikke kan det, for jeg har været i Danmark så mange gange, at det ikke er acceptabelt, at jeg ikke taler det flydende. Men det er aldrig for sent at lære.«

Josef Newgarden planlægger »helt sikkert« at tage sin kone, Ashley, og deres nyfødte søn Kota med til Danmark i den nærmeste fremtid.

Inden den 31-årige halvdansker slutter opkaldet for at haste videre til sin næste presseseance, giver han et særligt løfte:

»Jeg lover at arbejde på mit danske, og så kan vi tale på dansk næste gang.«