I årevis kæmpede han mod folks opfattelse af ham som en af de dårligste Formel 1-kørere, men for 12 måneder siden ændredes Marcus Ericssons liv for altid.

Den danskgifte svenske verdensstjerne vandt motorsportens svar på Super Bowl og kørte sig til en evig plads i historiebøgerne.

B.T. har snakket med Marcus Ericsson før titelforsvaret – om den livsændrende sejr, han ikke vil bytte for Formel 1-succes, den nyvundne respekt og kærligheden til Danmark.

»Jeg bliver mere og mere dansk,« griner den 32-årige racerkører. Det vender vi tilbage til.

Marcus Ericsson og danske Iris Jondahl på toppen af Empire State Building efter sejren. Foto: Privatfoto

»Det føles fantastisk og virkelig specielt at komme her som regerende mester,« siger Marcus Ericsson på et videoopkald fra Indianapolis, USA, hvor han skal forsøge at forsvare Indy 500-titlen fra 2022.

Den tidligere Formel 1-kører og Kevin Magnussen-rival vandt løbet, der ofte kaldes det største motorløb i verden, og som målt på tilskuere på tribunen er den største enkeltstående sportsbegivenhed i verden. Op til 350.000 tilskuere finder plads på lægterne.

B.T. taler med Ericsson i forbindelse med dokumentaren 'Unleashing the Dragon', hvor han tager seerne med hele vejen gennem den skelsættende sejr. Den kan ses på Viaplay.

»Jeg så den første gang med min kone Iris, og vi havde begge tårer i øjnene. Den specielle afslutning med rødt flag gør det ekstra emotionelt. Den eksplosion af følelser, da jeg kører over målstregen, er meget svær at beskrive,« fortæller han.

Marcus Ericsson og Iris Jondahl fejrer sejren med blomsterkrans og det store ikoniske trofæ. Foto: Privatfoto

Marcus Ericsson havde inden den store triumf svært ved at forstå, at den kunne ændre hans liv, som alle sagde. 12 måneder senere forstår han hvorfor.

»I USA vil man for altid stå i historiebøgerne. Du bliver altid præsenteret som Indy 500-vinder. Det er lige meget, om jeg nogensinde vinder et løb igen eller kører igen. Jeg vil altid være Indy 500-mester. Det har ændret mit liv,« fortæller han.

»For mig selv er det et bevis på, at alt det hårde arbejde, jeg har lavet hele mit liv for at komme hertil, har været det hele værd. Det er det største, du kan vinde i motorsport, fordi det er så eksklusivt.«

I dagene efter sejren åbnede Ericsson NASDAQ-børsen i New York, besøgte en hemmelig etage i Empire State Building og gav bolden op til en New York Yankees-kamp.

Marcus Ericsson giver bolden op til en Yankees-kamp. Foto: Frank Franklin II

Han har også haft det gigantiske Borg-Warner-trofæ med til hjembyen Kumla i Sverige, og for få uger siden var han og Iris Jondahl til det store Kentucky Derby.

»Vi har oplevet så mange vilde ting efter sejren, som har gjort det endnu større. Det har været fantastisk.«

Sejren i Indy 500 har ifølge Marcus Ericsson givet både fans og konkurrenter et helt andet syn på hans evner i en racerbil.

»Jeg havde det virkelig svært i Formel 1, fordi jeg kørte for små og ikke-konkurrencedygtige hold. Mange fik det syn på mig, at jeg ikke var god, fordi jeg lå sidst hele tiden,« fortæller svenskeren og fremhæver Kevin Magnussen som et godt eksempel.

Marcus Ericsson og Iris Jondahl i privatfly på vej til New York. Foto: Privatfoto

»Når han ikke har en god bil, er han også sidst. Det er svært for mange at forstå, at Formel 1 handler så meget om bilen og så lidt om kørerens evner.«

Modsat gav Ericssons skifte til USA og Indycar ham chancen for at vise, hvilket talent han besidder.

»Jeg ville vise for mig selv og verden, at jeg er en topkører, der kan vinde store løb og slå de bedste. For mig personligt er det virkelig stort.«

»I USA er der en helt anden respekt, når man har vundet Indy 500. Men det var bare kirsebærret på toppen af kagen for mig,« siger han med henvisning til, at han fra midten af 2021-sæsonen til nu er den kører med samlet flest point i Indycar – dog uden at vinde mesterskabet.

Marcus Ericsson og Iris Jondahl gør klar til at kysse den berømte stribe af mursten på Indianapolis Motor Speedway. Foto: Privatfoto

Marcus Ericsson brugte hele sin ungdom og de første mange år af sin karriere på at opnå ét bestemt mål – succes i Formel 1. Det glippede – men vil han bytte Indy 500-triumfen for succes i motorsportens kongeklasse?

»Det er et godt spørgsmål. Formel 1 vil altid være det største, og jeg ønsker på en måde, at jeg havde fået chancen på et større hold, hvor jeg kunne vise, hvad jeg kan. Men jeg tror ikke, man skal have fortrydelser.«

»Man må følge sin vej, og min vej førte mig til USA, hvor jeg har oplevet det største i min karriere. Det vil jeg ikke bytte for noget,« fastslår han.

Og så var der lige det med Ericssons forhold til Danmark.

Svenskeren huskes især for dette voldsomme crash i Formel 1. Foto: STRINGER

Tidligere i år blev han gift med danske Iris Jondahl, og parret tilbringer rigtig meget tid i København, når tiden tillader det mellem Ericssons mange løb.

»Jeg er virkelig meget i Danmark og kan virkelig godt lide København. Lige nu har vi base i USA, men når vi kommer til Europa efter sæsonen, kommer vi til at være i Danmark det meste af tiden. Jeg bliver mere og mere dansk.«

»Danske boller til morgenmad er virkelig godt. Det er smørrebrød også,« griner den svenske superstjerne.

B.T. talte med Ericssons danske kone, Iris Jondahl, i dagene efter hans sejr sidste år.

»Det er 100 procent en dag, jeg aldrig kommer til at glemme. Det kan ikke beskrives med ord,« fortalte hun. Du kan læse hele historien om parrets vilde oplevelse HER.

Marcus Ericsson kæmper mod blandt andre danske Christian Lundgaard og Benjamin Pedersen og halvdanske Josef Newgarden, hvis karriere startede i en gokart på Falster, når årets Indy 500 køres søndag 28. maj.