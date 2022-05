Det var lyden af tagsten, der eksploderede, som fik en håndfuld naboer til at indse, at noget var helt galt.

Og efterfølgende kunne de se, at der opstod voldsomme flammer fra et tag i et sommerhus. Hurtigt blev der slået alarm.

Det fik Nordjyllands Beredskab til at rykke afsted med ti mand til brandstedet, fortæller Bo Isaksen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

»Vi kommer ud til et overtændt sommerhus. Og når naboer kan høre tagsten sprænge, så har det været godt gang i den,« lyder det fra indsatslederen.

Foto: presse-fotos.dk

Sommerhuset, der ligger på Mågevej i Ålbæk, stod tomt, da branden udbrød, og der er ingen personer, som er kommet til skade.

Nu venter en række undersøgelser, der skal fastslå brandårsagen.

Bo Isaksen fortæller, at anmeldelsen om branden kom klokken 00.39.

Først klokken lidt over 06 søndag morgen, var branden overstået.

Foto: presse-fotos.dk

»Der var ingen røgfaner, da vi kørte fra stedet. Om der kommer noget efterfølgende og i løbet af i dag, ved vi ikke, men vi håber det ikke.«

Sommerhuset er ikke brændt helt ned til grunden, men det er stærkt beskadiget.