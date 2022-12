Lyt til artiklen

En banal diskussion endte 5. marts i år fatalt for den 52-årige familiefar Kim Hansen.

Han påtalte på åben gade, at to dengang 17-drenge i de tidlige morgentimer i Frederikssund efter hans opfattelse så ud til at være ved at begå indbrud i en Lidl-forretning.

»Men det passede slet ikke. Vi stod bare med vores mobiltelefoner og lyste for at lede efter noget narko – MDMA – som vi troede, var gemt der,« forklarede den ene 17-årige tirsdag formiddag i byretten i Hillerød.

Her er de to nu 18-årige tiltalt for grov vold med døden til følge for den 52-årige blikkenslager.

»Så begyndte han at være grim i sproget og svine os til. Han var stensikker på, at vi er ved at lave indbrud og ville ringe til politiet. Det siger vi, at han bare skal gøre,« fortsatte den ene tiltalte, der erkendte at have været påvirket af kokain ved den fatale voldsepisode.

På hans mobiltelefon har politiet fundet en videosekvens på 15 sekunder fra gerningstidspunktet kort efter klokken 05.30.

Den viser den 52-årige stå roligt med den ene hånd i lommen og den anden hånd oppe ved øret, mens han taler i telefon med politiet. Samtidig hører man en af de tiltalte sige ophidset til den nu afdøde:

»Hvorfor skubber du en mindreårig? Læg den der fucking telefon, din fucking spasser,« hvorefter den 52-årige får slået sin mobiltelefon ud af hånden, så den falder ned på asfalten på A. C. Hansensvej i Frederikssund.

Ifølge den 17-årige havde den 52-årige mand kort inden været truende over for de to teenagedrenge og blandt andet skubbet til dem og trukket ned i den enes halsedisse.

»Han begynder at puste sig op og kalder os også bumser og siger, at vi bare er små drenge. Jeg tænkte, at politiet bare kunne komme. Vi havde ikke gjort noget ulovligt på det tidspunkt.«

Men på et tidspunkt bliver diskussionen så ophedet, at de kommer i klammeri – angiveligt efter at Kim Hansen først slår ud efter den ene af teenagedrengene på kinden.

»Han slår ud efter mig to gange mere, og så rammer jeg ham med et knytnæveslag lige i hovedet. Han havde ikke forventet det, så han snubler over sine ben og banker hovedet ned i asfalten,« lød det fra den ene tiltalte.

Kim Kaae Hansen nåede at blive 52 år, inden han mistede livet efter dødsvold på åben gade i Frederikssund 5. marts i år. Her fotograferet med sin datter Michelle. Foto: Privat Vis mere Kim Kaae Hansen nåede at blive 52 år, inden han mistede livet efter dødsvold på åben gade i Frederikssund 5. marts i år. Her fotograferet med sin datter Michelle. Foto: Privat

Da Kim Hansen skal til at rejse sig, løber den ene nu tiltalte med overlæg hen og sparker ham to gange i hovedet.

»Jeg rammer ham her ved kindbenet. Det var nok ligesom at sparke til en fodbold, selv om det er en dum måde at forklare det på,« forklarede den nu 18-årige.

Ved grundlovsforhøret kort efter anholdelsen samme dag, forklarede han også, at han så offeret havde brækket næsen, inden den anden tiltalte kort efter også kom til og deltog i den dødelige vold med sine ben.

»Han trampede ham i ansigtet, og efter to gange sagde jeg: »Det er nok nu«. Men det blev vel til fire-fem gange i alt,« lød forklaringen i grundlovsforhøret, som blev vedstået tirsdag formiddag.

Kort inden det dødelige overfald havde Kim Hansen ringet til politiet, som var på vej til gerningsstedet, men ikke tids nok til at redde den 52-årige familiefars liv.

Da teenagedrengene så den første politibil nærme sig, forsøgte de at løbe væk, men blev kort efter indhentet af politihunde på Frederikssund Station.

Kort inden anholdelsen havde den ene dengang 17-årige dreng ringet til sin mor.

»Situationen gik fra nul til 100 på et sekund. Jeg siger til hende, at en mand har slået mig og om hun ikke kan komme at hente mig. Jeg ville bare forklare hende situationen,« lød det fra den tiltalte.

Og klokken 06.20 blev den 52-årige familiefar erklæret død. Intet tyder på, at han på forhånd kendte de to teenagedrenge.

Nordsjællands Politi har tiltalt dem for vold med døden til følge. Det er en mildere paragraf end drab, som de i første omgang blev sigtet for.

Den ene dreng erkendte ved retssagens start grov vold, men ikke i den udstrækning, som det er formuleret i anklageskriftet. Den anden dreng nægtede sig skyldig med henvisning til, at der var tale om selvforsvar.