Ulovligt toiletrens fra Kina strømmer tilsyneladende ind i landet i disse måneder.

I hvert fald har tolderne ved de danske grænser i løbet af sommeren tilbageholdt en rekordstor mængde kinesisk toiletrens.

Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at importen af det ulovlige rengøringsmiddel er steget markant i perioden fra 1. januar til 20. august.

Her har tolderne indtil videre afsløret over 500 kilo toiletrens fra Kina.

Alene i juli og og august måned har styrelsen haft mere end 2.000 sager med de ulovlige kemikalier.

»I første halvdel af 2021 og særligt efter sommerferien har vi set en markant stigning i sager med import af ulovlig toiletrens. Rengøringsmidlerne lever ikke op til en række bestemmelser og er derfor til fare for både forbrugeren og miljøet. Derfor tilbageholder vi toiletrensen på vegne af Miljøstyrelsen, der er ansvarlig myndighed på området,« siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, i pressemeddelelsen.

Rengøringsmidlerne er fremstillet i Kina, men overholder hverken EU eller Danmarks regler på miljøområdet, skriver styrelsen.

»Er man i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at købe et kemisk produkt som rengøringsmiddel fra udlandet, er det som udgangspunkt en god tommelfingerregel, at man køber det inden for EUs grænser,« lyder opfordringen fra Michael Lund.