»Nå, det bliver en rigtig hård aften for dig,« skulle de to unge mænd have konstateret under en bytur i København i weekenden.

Ordene var henvendt til en tredje mand, der tidligere har vidnet i en voldtægtssag mod dem.

Både de to mænd og det tidligere vidne havde natten til lørdag indfundet sig på natklubben Vertigo, som ligger i Palads-bygningen.

Her skulle de to mænd først have truet den tredje, hvorefter de ifølge politiets mistanke enten slog eller sparkede ham i ryggen. Til sidst skulle den ene have sagt:

»Hvis du anmelder det igen, så knepper jeg dig, din lille luder.«

Mandag blev den ene af de to – en 20-årig – fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten i Københavns Byret. Han er sigtet for trusler efter straffelovens paragraf 123, som omhandler trusler og vold mod vidner.

Denne sags forurettede skulle nemlig ifølge sigtelsen tidligere have givet forklaring til både politiet og retten i en sag om voldtægt.

Ifølge B.T.s oplysninger er begge de to mænd, der nu er mistænkt for weekendens trusler, sammen med en tredje i 2020 dømt for at have voldtaget en kvinde, der på grund af beruselse og søvnighed var ude af stand til at modsætte sig.

Alle tre nægtede sig dengang skyldige, men blev af en domsmandsret ved Retten i Lyngby hver især idømt et år og ni måneders fængsel.

Nu er i hvert fald den ene af dem atter bag tremmer. Også selvom han nægtede sig skyldig.

Dommeren ved dagens grundlovsforhør besluttede således at varetægtsfængsle den 20-årige i foreløbigt 17 dage.

Dette, fordi man fandt, at der var begrundet mistanke for, at han på fri fod vil forsøge at påvirke efterforskningen.

Det har ikke været muligt for B.T. at få oplyst, om den anden mand, der er nævnt i sigtelsen, er blevet sigtet.

Københavns Politi oplyser med henvisning til, at grundlovsforhøret mandag foregik bag lukkede døre, at man af hensyn til efterforskningen ikke har yderligere for nuværende.