I aftenmørket endte to grupper søndag efter alt at dømme i tumult ved en landejendom ved Gørlev på Vestsjælland.

Pludselig lød der skud.

En 24-årig mand var blevet ramt. Kuglen havde strejfet ham på siden af hovedet. Dog uden livsfare som konsekvens.

Kort før midnat landede anmeldelsen hos politiet, der rykkede ud og anholdt to mænd fra området. En på 27 år og en på 35.

Begge er de sigtet for at have forsøgt at dræbe den 24-årige mand fra Kalundborg.

Senere mandag skal de fremstilles i grundlovsforhør. Anklagemyndigheden vil nemlig have dem fængslet, mens efterforskningen fortsætter.

I forbindelse med netop efterforskningen har der været politi på landejendommen natten igennem. Og er der stadig.

Foreløbig tyder det ifølge politiet på, at skudepisoden fandt sted som følge af en overensstemmelse mellem to grupper af personer på stedet.