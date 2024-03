På en parkeringsplads i Hvidovre fik en 21-årig mand i oktober måned 2023 så mange tæsk, at han senere afgik ved døden.

Nu har Københavns Vestegns Politi tiltalt fem mænd i alderen 20 til 23 år for dødsvold.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge tiltalen mod dem fem, kidnappede de den 21-årige mand den 2. oktober 2023. Her kørte de ham til et industriområde i Hvidovre, hvor han blev holdt frihedsberøvet.

Her skulle de fem have tæsket den 21-årige mand så groft, at han mistede bevidstheden.

Efterfølgende blev den unge mand indbragt på hospital, hvor han døde af sine kvæstelser.

»Det er vores vurdering, at motivet har været en afstraffelse af afdøde, som er blevet udsat for et meget stort antal slag, spark og tramp«, siger specialanklager Rasmus Kim Petersen.

Egentlig var seks unge mænd i politiets søgelys, men kun fem er blevet tiltalt.

To af dem flygtede ud af landet efter overfaldet.

Sammen med Københavns Politi lykkedes det Københavns Vestegns Politi at identificere gerningsmændene hurtigt.

Først blev tre unge mænd varetægtsfængslet i sagen. Senere vendte en af de personer, der var flygtet til udlandet, retur og anholdt.

Den sidste menes fortsat at gemme sig i udlandet. Hans sag bliver behandlet særskilt, når han bliver anholdt og er tilbage i Danmark.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at to af de tiltalte mænd skal udvises af Danmark.