Der var drabet på 18-årige Cecilie Næblerød under en gymnasiefest. Der var også drabet på den 48-årige familiefar Henrik Bjerremand Christensen. Så var der drabet på 85-årige Gerda Møller ved det årlige karneval.

Og så er der drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Der er få drab, der som mordet på Mia har lagt sig som en tung dyne over hele Aalborg. Ja, måske endda hele Nordjylland.

For med 1.500 henvendelser til Nordjyllands Politi om sagen er der vel ikke den nordjyde, der ikke har fulgt med i eftersøgningen af Mia, anholdelsen af de to sigtede 36-årige mænd og politiets jagt på at klarlægge deres færden i de skæbnesvangre timer, hvor politiet ved, at Mia har været sammen med de formodede gerningsmænd, men hvor de ikke ved, hvad der er hændt hende.

Mens Aalborg fester til 25-års jubilæet for Nordeuropas største karneval pinselørdag 27. maj 2007, bliver 83-årige Gerda Møller voldtaget og myrdet i sin lejlighed på Kastetvej (arkivfoto).

I denne artikelserie gennemgår vi de drab, der har grebet Aalborg.

Det er pinselørdag 26. maj 2007. I Aalborgs gader er Nordeuropas største karneval i gang, og både byen og aalborgenserne er klar på en fest.

Det er en af de der karnevalsdage, hvor alt går op i en højere enhed. Solen skinner fra en skyfri himmel, og både øl og shots flyder, hvor sambaklædte piger og hulemænd fylder gadebilledet.

Men mens byen fester, sker et af de mest blodigste og makabre mord i Aalborgs historie.

83-årige Gerda Møller bliver nemlig voldtaget og myrdet sin lejlighed.

Og det er en sag, der skal vise sig at blive en pine for Nordjyllands Politi.

For selvom drabsmanden har efterladt sig rigeligt med spor, så er han ikke sådan lige at finde. Hans dna-profil og fingeraftryk findes ikke i politiets register.

Jørgen Møller er denne karnevalslørdag på vej ind til Aalborg for at hente sin mor, Gerda Møller, fordi de skal spise frokost sammen, har han fortalt til TV 2.

Hun plejer at stå klar, når han kommer efter hende, men ikke denne pinselørdag. Er hun mon faldet? Men da sønnen nærmer sig lejligheden, kan han med det samme se, der er noget galt.

Dagen efter drabet har politiet travlt med at sikre spor omkring Gerda Møllers lejlighed (arkivfoto).

Inde i stuen møder der ham et forfærdeligt syn. Han tager et par skridt ind i stuen, inden han opdager, at der er blod overalt, og at der ligger et menneske på gulvet.

Gerda Møller er blevet voldtaget og slået ihjel ved en kombination af 13 knivstik, spark, voldsomme slag mod hovedet og kvælning.

Der går ikke længe, inden Nordjyllands Politi efterlyser en mand i alderen 15-25 år, der er set i området forud for drabet.

Ligesom i sagen med Mia Skadhauge Stevn er det Frank Olsen, der står i spidsen for efterforskningen. Dengang sagde han til B.T.:

»Vi ved ikke, om han har noget med drabet at gøre, men det er påfaldende, at han har rendt rundt i området omkring drabstidspunktet, og derfor vil vi gerne i kontakt med ham.«

En efterlysning, der ikke kaster mange henvendelser af sig.

Men det skal vise sig, at et sålaftryk bliver ganske afgørende i sagen. Skoen, som sålaftrykket stammer fra, er nemlig kun solgt i 1000 eksemplarer.

Det lykkedes politiet via et opsigtsvækkende efterforskningsarbejde, hvor de gennemgår dankortbetalinger for de personer, der har købt skoen i den lokale Bilka, at finde frem til gerningsmanden.

I Sct Joseph-parken på Kastetvej 33 i Aalborg bliver 83-årige Gerda Møller myrdet, mens der er fest i Aalborgs gader (arkivfoto).

Politiet anholder en 16-årig dreng på Grønland 14 måneder efter drabet på Gerda Møller.

Gerningsmanden, der er grønlandsk født, er bare 15 år på drabstidspunktet og er anbragt på en nordjysk institution på drabstidspunktet. Han var til karneval og besluttede sig for i fuldskab at finde en telefon for at ringe hjem.

I den jagt endte han i Gerda Møllers lejlighed, hvor den 83-årige dame bad ham forsvinde. Men i stedet gik han amok og voldtog og dræbte Gerda Møller.

Han erkendte overgrebet og drabet. Det blev ved Retten i Aalborg takseret til otte års ubetinget fængsel. En dom, som gerningsmanden ankede.

Efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

Den blev dog stadfæstet af Vestre Landsret, og gerningsmanden skal afsone otte års ubetinget fængsel. Det er den maksimale straf på grund af gerningsmanden unge alder.

Til TV 2 har sønnen til Gerda Møller, Jørgen Møller, udtalt:

»Det var et kæmpe arbejde, de udførte. Det var en lang sej kamp. Men heldigvis gav de ikke op. Og selvom vores familie aldrig kommer helt over tragedien, så har politiet i hvert fald sørget for, at retfærdigheden er sket fyldest.«

